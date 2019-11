El PP niega que se plantee ahora una abstención ante Pedro Sánchez

El Partido Popular sigue donde estaba el mismo día de las elecciones, en el “no” a la investidura de Sánchez, y más ahora que el líder socialista ha movido ficha, “se ha abrazado con Pablo Iglesias y ha comenzado ya el cortejo de Esquerra”. “Nos basamos en hechos -dicen en la calle Génova- y no en hipótesis”, y los hechos son claros: Sánchez ya ha elegido.

La dirección del PP no niega el debate. Hay personas dentro del partido (Núñez Feijoo, Cayetana Álvarez de Toledo, José Manuel García Margallo y Francisco de la Torre, entre otros) que han abogado por intentar que no cuaje ese gobierno con Podemos y los independentistas, pero la decisión está tomada. No hay discusión, al menos, de momento. Eso sí, si Sánchez fracasa, la historia cambiará completamente, y Génova se tendrá que plantear ese dilema que, hasta ahora ha evitado: el de dar el paso y plantearse, entonces sí, lo que llaman la abstención patriótica... abstención con condiciones, claro está. El problema es que esta opción dejaría, en principio, a VOX como única alternativa, pero muchos otros españoles, apuntan los que están a favor de esa idea, verían con alivio que hubiera un Gobierno que no dependiera de Podemos y de los independentistas.

De momento, eso sí, el PP se prepara para ejercer su papel de principal partido de la oposición. Y Casado tendrá que hacer equilibrios, dicen fuentes consultadas por la COPE, para no dejarse arrastrar por Santiago Abascal, aunque se lo pondrá difícil. No solo él, también Sánchez jugará a dividir y radicalizar el parlamento, apuntan. Pero Casado debe seguir yendo a lo suyo, sobre todo, porque la moderación es lo que le ha hecho crecer, y, sobre todo, porque es lo que le puede hacer seguir incrementando apoyos. Y es que en Génova no olvidan que, en estas elecciones, un millón de los votantes de Ciudadanos, se quedaron en casa.