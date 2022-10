El PP de Navarra celebrará su Congreso el 4 de diciembre, sin Ana Beltrán

El Partido Popular en Navarra celebrará su VIII Congreso el 4 de diciembre y la actual presidenta, Ana Beltrán, no se presentará aunque seguirá ligada al PP.

Así lo ha señalado la propia presidenta del partido este viernes en rueda de prensa, donde ha explicado que ha convocado una junta directiva para el próximo 2 de noviembre, donde se elegirá al comité que coordinará el Congreso.

Beltrán no se presentará, pero estará donde el partido se lo pida: "No me planteo dejar la política". "La dirección del partido con Feijóo a la cabeza me ha trasladado siempre su confianza", ha dicho.

La presidenta de los populares navarros no ha explicado los motivos para no volver a presentarse más allá de justificarlo por "motivos personales". "Ha llegado el momento de dar paso a una nueva dirección en el partido y coger impulso porque el PP es un partido muy importante en Navarra y sacar al socialismo y al nacionalismo".

La diputada por el PP ha hecho balance de su presidencia desde 2015: "Intenté hacer una oposición diferente al Gobierno de Barkos, empecé aquí mi carrera política e hice la oposición que creía que tenía que hacer. También he intentado aumentar el número de afiliados y la fórmula de Navarra Suma ha dado buenos resultados. Mi servicio fue unir al centro derecha en las anteriores elecciones".

De este congreso saldrá el nuevo presidente o presidenta del partido y Beltrán no ha explicado cuándo se tomará la decisión de cómo se presentarán a las elecciones de mayo una vez que parece descartada la fórmula actual de Navarra Suma (UPN, PP y Cs).

En cuanto a los candidatos para este congreso, Beltrán ha descartado que sea Génova quien los elija: "Los afiliados eligen a quien se presente. Cada uno se presenta libremente y luego se elige".