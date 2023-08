Naturistas recuerdan al Ayuntamiento que la nueva normativa no prohíbe el nudismo en sus playas

La Federación Española de Naturismo ha aplaudido que con la nueva ordenanza municipal para las playas de Cádiz, que entró en vigor el 1 de agosto de 2023, se haya eliminado la prohibición del nudismo en todas las playas de Cádiz, establecida en una normativa de 2009, y ha recordado que esta práctica se puede llevar a cabo en el litoral gaditano "gracias a esta nueva norma".

"Con la ordenanza en la mano, no sólo no se puede multar o decir nada a nadie, sino que además dice positivamente en el punto uno que se podrá acceder a cualquier playa, independientemente de la ropa que se lleve", ha manifestado a Europa Press el presidente de esta entidad, Ismael Rodrigo Rodríguez, en respuesta a las palabras esta semana del concejal de Playas, José Carlos Teruel (PP), quien afirmaba que "ahora mismo, con la normativa en las manos, no se puede hacer naturismo en ninguna parte de la playa hasta que no se balice".

Desde la organización naturista han rechazado las declaraciones del concejal, ya que la normativa no establece ninguna prohibición al respecto si no que lo permite, recomendando además esta práctica en una zona "de tradición naturista" como es en un tramo de la playa de Cortadura. "Sólo hay que leer la normativa nueva", ha aseverado.

Si bien antes de que se aprobara esta ordenanza, impulsada por el anterior Gobierno de José María González 'Kichi' (Adelante Cádiz), existía una norma anterior de 2009 del Gobierno del Teófila Martínez (PP) en la que se prohibía el naturismo "en las playas que tengan la consideración de urbanas" y se establecían multas a este respecto, una eliminación que Rodrigo ha considerado positiva.

Con esto "se vuelve a la situación anterior al año 2009, tal y como solicitaba el Defensor del Pueblo, vigente desde la abolición del escándalo público y de la policía de moralidad", ha argumentado Rodrigo, quien apunta que "la peculiaridad de la ordenanza de Cádiz es que se ha visto en la necesidad de aclarar expresamente que la desnudez no está perseguida, por haberlo estado en la versión anterior de la ordenanza".

Sobre el balizamiento del tramo de Cortadura comprendido entre el Ventorillo de El Chato y las Instalaciones Militares de Torregorda como playa naturista, el presidente de la federación ha recordado que es una zona "de tradición naturista" en el municipio y ve bien esta señalización. No obstante, ha advertido que "no se puede decir que mientras no esté el cartel, también ahí está prohibido" porque "no está prohibido en ningún sitio".

Además, ha lamentado que desde el nuevo Gobierno no se hayan puesto en contacto con su organización para abordar el tema del acotamiento, ya que cuentan con cartelería específica que facilitan a los ayuntamientos que lo piden y que aboga por "la recomendación" y no con la obligación de que ese tramo es "exclusivo para nudistas".

"Si se empeñan en poner textos antiguos como 'playa nudista', eso también crea confusión, como ellos están diciendo, porque parece que en el resto no se puede, que si estás en la playa nudista, es que la de al lado no lo es y parece que implica una prohibición y también parece que implica una obligación. Que si te metes ahí en esa zona tienes que quitarte por narices y no", ha explicado a este respecto.

El concejal de Playas avanzó que el Ayuntamiento de Cádiz llevará al próximo pleno municipal la señalización de la limitación de la zona donde se podrá practicar el nudismo, cumpliendo así con lo que establece la normativa en su punto 33.4, donde dice que 4. el Ayuntamiento "proporcionará visibilidad al carácter naturista del tramo de playas, mediante señalética adecuada a esta finalidad, así como a través de los distintos canales y medios de difusión a su alcance, incluyendo las oficinas de información turística".