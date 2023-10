Nace SARA, la unión de Air Nostrum y CityJet "con voluntad de ser el mayor grupo de aerolíneas regionales europeas"

La colaboración entre compañías, que conservan su identidad, supondrá creación de empleo en los talleres de mantenimiento de Air Nostrum

Air Nostrum y CityJet han firmado su integración en la empresa holding SARA (Strategic Alliance of Regional Airlines), que "nace con la voluntad de ser el mayor grupo de aerolíneas regionales europeas", y bajo cuyo paraguas las empresas conservarán su propia identidad comercial e independencia.

Así lo ha anunciado este martes en una rueda de prensa el presidente de Air Nostrum, Carlos Bertomeu, tras culminarse hace unos días un "proceso larguísimo" que fue anunciado por primera vez en 2018 y tuvo que interrumpirse por la pandemia de coronavirus y sus consecuencias para las compañías aéreas, que tuvieron que centrarse en garantizar su propia estabilidad y continuidad.

La empresa holding SARA está formada en un 80 por ciento por accionistas de Air Nostrum (Air Investment Valencia) y en un 20% por el accionariado de CityJet (CF Miga Investment Holdings DAC), presidida por el propio Carlos Bertomeu. La integran tres aerolíneas (Air Nostrum, CityJet e Hibernian), las empresas de mantenimiento de aeronaves y de formación de tripulantes de Air Nostrum y cuatro empresas dedicadas a brindar servicios a la industria aeronáutica.

Con esta alianza, las aerolíneas "buscan beneficiarse de las economías de escala y la centralización de servicios de suministro y mantenimiento. En ese sentido, Bertomeu ha precisado que CityJet no tiene mantenimiento propio y establecerá sinergias con los talleres de la empresa Anem de Air Nostrum, lo que implicará la "incorporación y creación de empleo" en las instalaciones valencianas.

Así, Air Nostrum aporta su flota de 45 aviones, Cityjet 26 aviones y, a través de su filial CityJet AS la gestión de tripulaciones, mientras Hibernian Airlines prporciona tres aviones más, Anem el servicio de mantenimiento y Air Nostrum Training la formación de tripulantes.

El presidente de Air Nostrum ha explicado que SARA "intenta ser un vehículo de consolidación en el que las aerolíneas regionales se integren", un proceso que ya se ha desarrollado en Estados Unidos y del que quiere formar parte Air Nostrum en Europa, con esta unión de los dos operadores regionales más importantes del mercado, la irlandesa con SAS como cliente principal y la valenciana con Iberia. Ofrecerán sus infraestructuras y servicios a otras aerolíneas europeas que requieran capacidad regional, flota, cercanía y disponibilidad".

RESPONSABILIDADES INDEPENDIENTES

Cada una de las empresas conservará su identidad comercial y ámbito de actuación, con lo que Air Nostrum continuará siendo una empresa española que tributa en este país, con sus propios empleados como hasta ahora, y "se hará responsable de forma independiente del cumplimiento de responsabilidades con terceros --sus deudas con ICO, SEPI y otras entidades-- sin ningún tipo de trasvase de fondos entre ellas", una exigencia en los créditos a los que recurrió Air Nostrum por la crisis sanitaria, ha puntualizado Bertomeu.

"Esto que no era tan importante cuando estuvimos a punto de firmarlo antes del covid, ahora lo es. Las compañías que formamos parte aparecemos con nivele sde deuda y compromisos financieros que hacen que la totalidad de los beneficios, que espero que gracia a estas sinergias sean superiores, deben emplearse en devolver los créditos, no hay otro escenario y el dinero no puede ser traspasado entre las compañías más allá de esos servicios que se compren", ha aclarado el presidente de SARA.