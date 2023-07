Murcia repetirá elecciones si el 7 de septiembre si no hay un presidente investido

Los murcianos serán llamados de nuevo a las urnas si el 7 de septiembre no hay un presidente investido por la Asamblea Regional.

La convocatoria electoral será automática al cumplirse el plazo estipulado -dos meses desde la primera votación de investidura-, para que el candidato obtenga la confianza de la Cámara.

En esta caso, será la presidenta del Parlamento autonómico, Visitación Martínez, quien deberá disolver la Asamblea Regional y convocar las elecciones, según estipula el reglamento de la Cámara.

Aunque las formaciones políticas pueden negociar por su cuenta durante este periodo, el procedimiento parlamentario establecido desde este lunes, una vez ha resultado fallida la segunda investidura del popular Fernando López Miras, estipula que dentro de 48 horas Martínez podría volver a proponer un candidato, si hubiera alguno que cumpliera los requisitos y aceptara.

Para ello, tendría que reactivar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios cuando estimara conveniente, pues no hay una fecha fijada. De haber un candidato, el procedimiento se repetiría, es decir, primero se haría público el nombre, después sería la aceptación, tras lo que se reuniría la Junta de Portavoces para volver a fijar la fecha del nuevo debate de investidura.

Este procedimiento puede repetirse las veces necesarias, respetando el plazo de las 48 horas, pero con el horizonte puesto en el 7 de septiembre como fecha tope para una investidura en segunda votación, en previsión de que pudiera haber una primera votación fallida.

No obstante, no es previsible que este calendario se ponga en marcha en breve, pues los grupos harán un paréntesis debido a la campaña electoral de las generales del próximo 23 de julio, pese a no estar reglamentado.

Tampoco afectaría que la ronda de contactos se iniciaría en agosto, pese a ser un mes inhábil, ya que está previsto el mecanismo para la convocatoria de la Diputación Permanente si fuera necesario, según han informado a EFE fuentes de la Cámara.