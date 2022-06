La mujer del actor Luis Lorenzo se llevó a su tía Isabel a Madrid 24 horas antes de un scanner

Isabel Suarez, la tia Isabel, abandonó su casa en Grado, en Asturias, cuando pasó a recogerla su sobrina, Artanza Palomino, el 8 de marzo de 2021, la víspera de una importante prueba médica en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Así lo recoge la denuncia que puso en marcha la primera investigación de la Guardia Civil sobre el paradero y el estado de la anciana de 85 años, viuda y sin hijos.

Es uno de los datos en los que se basa el escrito presentado por José María Suarez, hermano de Isabel, el 11 de junio ante el juzgado de guardia de Avilés para manifestar "la creencia de que la denunciada (su sobrina Artanza) tiene a su hermana en Madrid en contra de su voluntad y desatendiendo sus necesidades médicas". A reglón seguido, advierte de que "también la han llamado para ser vacunada de la covid-19".

El propio denunciante afirma que "tuvo conocimiento de (que a su sobrina se la habían llevado a Madrid) a través de unos vecinos de su hermana, al ir a buscarla al día siguiente para llevarla al hospital". José María llega a afirmar que "presenta esta denuncia, más cuando la denunciada tiene serios antecedentes psiquiátricos y penales". La denuncia, a la que ha tenido acceso COPE, relata cómo "su hermano ha intentado hablar con ella telefónicamente en múltiples ocasiones a través del teléfono de su sobrina (la denunciada) que, bien directamente a través de su esposo (Luis), han negado la comunicación con ella, admitiendo no obstante que la tenían en su domicilio". Estos hechos fueron denunciados 17 días antes de que Isabel falleciera en casa de su sobrina y del actor Luis Lorenzo en Rivas (Madrid).

La autopsia, que dictamina una posible muerte violenta (por intoxicación por cadmio y manganeso) de etiología homicida, se realizó precisamente, según leemos en el encabezamiento del informe forense, después de que lo ordenara la jueza de Grado “para descartar situación de maltrato/envenenamiento”. Junto a la autopsia se aporta el estudio histopatológico en el que se llegaron a diagnosticar “atrofia cerebral, con lesiones asociadas a la edad y/o demencia”, además de “microcicatriz de infarto en pared lateral de ventrículo izquierdo”.

Se añade a continuación que “las lesiones observadas no son de suficiente entidad par justificar la causa de la muerte”. Añade, no obstante el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Madrid, que “el estudio neuropatológico de las demencias requiere de una gran especialización y del uso de técnicas de inmunohistoquimica con anticuerpos específicos que no disponemos en este centro”.

La acusación que ejerce el abogado Pedro Martín, en nombre de José María Suarez, hermano de Isabel, muestra a COPE su interés por conocer las razones por las que se le suministró a la fallecida hasta siete psicofármacos, dos de ellos durante los tres meses que permaneció en casa de su sobrina y del actor Lorenzo. Los dos reiteran su inocencia y esperan que la investigación judicial, ahora en manos del juzgado Número 6 de Arganda del Rey (Madrid), lo aclare todo.