El obispo de Mallorca, en COPE: "Lo importante es estar al lado de la gente"

Monseñor Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca, ha pasado por el centro de operaciones de Sant Llorenç, donde ha hablado en los micrófonos de 'La Tarde' para agradecer la solidaridad de la gente que ha respondido con su ayuda y la importancia de estar al lado de las víctimas y sus familiares.

El obispo de Mallorca ha hecho una fotografía de lo que se ha encontrado al llegar a Sant Lorrenç: "Un desastre, es que no tiene cara de pueblo ni nada. No se ha podido entrar en coche normal. No se puede ni estar allí".

Ante un suceso de este calibre, "palabras no las tenemos". "Hay un momento en el que dices que el consuelo de donde puede venirte", decía en 'La Tarde' el obispo de Mallorca.

"Estos fenómenos naturales es algo que nadie sabe qué hacer". El obispo ha contado que anoche le describían la tormenta como "una tromba de agua como lo que se ve en los tsunamis". Precisamente anoche llamó a los curas de la zona para que le explicaran lo que estaba pasando.

Monseñor Taltavull, ante la tragedia, considera que "Lo importante es estar al lado de la gente, y que por eso ha querido "estar presente", porque "la gente agradece que te veas que estás con ellos".

Y también encuentra un hueco para el optimismo: "Ha habido tanta respuesta que es un motivo de esperanza y de consuelo".