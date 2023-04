Mueren dos personas atropelladas en Madrid tras una persecución policial a gran velocidad

Dos personas han muerto atropelladas por un vehículo que circulaba a gran velocidad en el Paseo de Extremadura de Madrid, en el distrito de Latina. Además, habría varios peatones heridos. Los fallecidos serían un hombre de 81 años y un segundo varón de 72 años. El atropello se ha producido de manera múltiple en tres puntos diferentes a lo largo de todo el Paseo de Extremadura, cuando el coche que estaba siendo perseguido por la Guardia Civil ha arrollado prácticamente a la gente que estaba cruzando el paseo en ese momento.

El coche, un Mercedes Benz, se habría dado a la fuga tras ser perseguido por la Guardia Civil a lo largo de todo el Paseo de Extremadura, que es una arteria muy larga de la capital. En este momento está cortado justo el inicio del puente de Segovia, porque el atropello se ha producido a lo largo de tres puntos, el primero en el 155, luego en a la altura del número 90 de la calle.

En COPE hemos podido hablar con un testigo del atropello y la previa persecución. Hemos hablado con Sergio, que nos contaba cómo lo ha visto todo: "Yo salía de mi casa y me he encontrado justamente en el cruce entre calle Guadarrama y Extremadura. Me he encontrado ahí a una persona que ya estaba tapada, que ya estaba muerta. No sé exactamente qué más ha pasado", ha asegurado.

También hemos podido hablar en COPE con Almudena, quien ha podido ver lo que ha ocurrido: "Se supone que pasaba un coche, no ha frenado y ha ido atropellando a quien se ha ido encontrando", ha relatado a los micrófonos de COPE.

¿Por qué se perseguía al coche?

Juan Baño, Jefe de Interior de COPE, ha relatado cómo marcha la investigación policial tras el atropello múltiple. Y es que el coche que ha provocado los atropellos ha quedado aparcado en la calle Saavedra Fajardo. Allí es donde ha huido el individuo que se está buscando en este momento.

En Leganés, la Guardia Civil de Tráfico ha detectado que los ocupantes del vehículo viajaban con un menor de edad, con un bebé de 8 meses en los brazos, no en la silla correspondiente. Se ha echado el alto al coche para proceder a sancionar. Por esa circunstancia, el coche se ha dado a la huida y, por lo tanto, posteriormente se producía entrando al Paseo de Extremadura a la altura del número 154, ese primer atropello mortal y después a la altura número 50, el segundo atropello mortal posteriormente avanzado.

Y en esa calle Saavedra Fajardo ha abandonado el coche uno de los ocupantes. Se cree que podría ser el conductor. En este momento ya habría dos adultos detenidos. Evidentemente, están siendo interrogados y están en la Policía Local.

El conductor de 32 años, que tiene decenas de antecedentes policiales, aún no ha sido detenido tras huir del mismo a pie, la policía ha detenido a los otros dos ocupantes del vehículo.