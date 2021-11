El motivo por el que Paz Padilla se ha ausentado de 'Sálvame': fin de la polémica

Paz Padilla ha regresado a los platós de Mediaset como presentadora de 'Sálvame'. La presentadora, actriz y humorista no ha tardado en explicar que ha estado ausente, entre otras cuestiones, por incompatibilidad con trabajos en el grupo audiovisual porque ha estado grabando el programa 'A simple vista'. En este momento, una de las caras más populares del programa, Belén Esteban, ha tomado la palabra para agradecer su aclaración ante "los rumores de que había sido despedida de 'Sálvame'", decía la colaboradora aludiendo a rumores.

Padilla, que ha valorado positivamente la presencia del público en el plató tras la crisis sanitaria, se ha reencontrado con los colaboradores del programa entre notables muestras de cariño. "Han dicho que me han despedido de Telecinco, de Mediaset... y por eso voy a dar las Campanadas con Carlos Sobera", ha anunciado Padilla con gran efusividad celebrando el nuevo encargo profesional del canal. Para la presentadora es muy especial, dado que ya lo hizo y en aquel momento estaba con su marido, que falleció meses después a consecuencia de un tumor cerebral.





Paz Padilla se emociona recordando a su marido

La localidad gaditana de Vejer de la Frontera acogerá este año la retransmisión de las Campanadas de Fin de Año en Mediaset España, que contarán con Paz Padilla y Carlos Sobera como presentadores. Ante esta noticia, Paz Padilla no ha podido ocultar su emoción al recordar a su marido. La actriz ha querido recordar un detalle de la primera vez que dio la bienvenida al año nuevo, en esa ocasión junto con Jesús Vázquez: “Estaba mi Antonio conmigo, ya estaba malito, a mí me costó, a él también… pero quiso estar conmigo y estuvo”, reflexionaba la presentadora. Por eso, para ella es muy importante volver a hacerlo porque cree que ahora las cosas le van “bien” y quiere contagiar su “felicidad” y “ganas de vivir”: “Hemos pasado un año muy difícil todo el mundo”, ha apostillado.

Los comentarios entre sus compañeros de plató no se hicieron esperar. Una de las más contundentes fue Gema López, quien espetó con claridad: “La que vas a liar…”, y es que Paz disfrutaba mientras gritaba que va a “dar las uvas”.

Como veterana de esta experiencia, ha jugado con la expectación que genera el tema del look de Nochevieja. Sobre este tema, Paz Padilla ha dado alguna pista sobre su vestido, pero ha acabado manifestando una circunstancia que le condicionará claramente a la hora de elegir vestido: "Me he traído un virus de Egipto y me he quedado en una 34. No sé qué voy a llevar".

Será la segunda vez que ambos presentadores se ponen al frente de tan emblemática emisión para Mediaset España: Paz Padilla lo hizo junto a Jesús Vázquez en la Nochevieja de 2019 y Carlos Sobera estuvo con Lara Álvarez y sus compañeros de ‘First Dates’ en la última noche de 2016.