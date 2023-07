La Mostra traerá a València el cine libanés más actual con una decena de títulos y seis estrenos en España

La Mostra de València proyectará en su 38 edición, que se celebrará del 19 al 29 de octubre, algunos de los títulos recientes del cine libanes en el ciclo 'Ecos del Líbano'

Desde el festival sybuaran que, con apenas cinco millones de habitantes, pocos países pueden presumir como El Líbano, el menor de Oriente Medio, de tener una industria cinematográfica que se inicia en los años 20 del siglo pasado y que produce una media de veinte películas anuales desde hace una década, con presencia habitual en los principales festivales internacionales.

'Ecos del Líbano' está integrado por diez títulos producidos en los últimos tres años, seis de ellos de estreno en España, y combina el documental con la ficción o el cine de género, mostrando la diversidad de una cinematografía que ha sobrevivido a las diferentes situaciones de inestabilidad permanente por las que atraviesa el país, entre ellas la crisis económica de 2019 o las explosiones en el puerto de Beirut en el verano de 2020.

"La especialización mediterránea de Mostra de València siempre ha tenido muy presente el cine árabe y la ribera sur del mar que delimita su ámbito geográfico, apostando en años anteriores por ciclos dedicados a la ficción palestina, las nuevas cineastas egipcias o las revueltas populares en Argelia, por eso tiene todo el sentido que este año dirija su atención al Líbano", explica el director artístico del festival, Eduardo Guillot, que apunta que "la selección de películas evidencia la riqueza audiovisual de un país que cuenta con un 'star system' propio y una importante proyección exterior".

En este listado de títulos se pueden encontrar hasta seis mujeres cineastas, y que incluye los dos films libaneses más exitosos y premiados de los últimos años: 'Costa Brava, Líbano' (Mounia Akl, 2021), que reflexiona sobre la sociedad capitalista a través de un drama familiar, y 'Memory Box' (Joana Hadjithomas y Khalil Joreige, 2021), una original propuesta en torno al peso del pasado.

Los conflictos bélicos marcan algunos títulos del ciclo. Un teatro en ruinas, consecuencia de décadas de conflictos armados, es el lugar donde ensayan las protagonistas de 'Elektra' (2023), una historia llena de fantasmas que supone el debut en la ficción de Hisham Bizri, formado en el cine de vanguardia. Ganadora del Premio À Punt del Públic de la Mostra de València 2021 y ambientada en plena guerra, 'Broken Keys' (Jimmy Keyrouz, 2021) utiliza la música, prohibida por los islamistas radicales, como herramienta de resistencia. La partitura original es del compositor libanés Gabriel Yared (ganador del Oscar por 'El paciente inglés').

El cine de género está presente, por un lado, con 'Beirut Hold'Em' (Michel Kammoun, 2022), un intenso thriller con un protagonista que, tras pasar por la cárcel, se debate entre los vínculos con el pasado y una nueva vida. Por otro, con 'Farah' (Kenton Oxley y Hassiba Freiha, 2022), thriller psicológico en las fronteras del fantástico que explora el estigma de la enfermedad mental y su tratamiento farmacológico.

"EN EL INTERIOR DE LAS CASAS"

"El cine libanés es la manifestación que cuestiona y hace público lo que ocurre en el interior de las casas, dejando constancia de la historia no narrada por los noticiarios, de la cotidianidad golpeada por las decisiones políticas de un sistema mundial que no tiene en cuenta la vida de las personas y sus anhelos más sencillos y, por ello, más profundos", asegura Laila Hotait, autora de 'Siempre nos quedará Beirut. Cine de autor y guerra(s) en el Líbano, 1970-2006' (Akal, 2020). La escritora y cineasta hispano-libanesa visitará la Mostra de València para presentar el ciclo.

La selección incluye también 'After the End of the World' (Nadim Mishlawi, 2022), que ofrece un retrato de Beirut como ciudad permanentemente en ruinas; 'Heaven Beneath My Feet' (Sandra Madi, 2020), que denuncia la situación de indefensión de la mujer por la custodia de sus hijos ante los tribunales religiosos; e 'In The Name of Tomorrow' (Celine Abiad, 2022), que frente a un mundo que sangra y trata de sanar propone una danza por la vida, un viaje junto a 45 personas que comparten su verdad por un mañana mejor.

El ciclo se completa con 'Passion simple' (2020), de Danielle Arbid, basada en la novela homónima de la Premio Nobel Annie Ernaux. Arbid abandonó el Líbano a los 17 años, huyendo de la guerra civil, y se estableció en Francia, donde ha desarrollado una trayectoria que nunca ha dejado de mirar hacia su país de origen.

La 38 edición de Mostra de València-Cinema del Mediterrani está organizada por el Ayuntamiento de València y cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), el Palau de la Másica, Barreira Arte + Diseño y À Punt Mèdia como medio oficial.