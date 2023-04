Moreno pide "reuniones discretas" para buscar "alternativas imaginativas" en Doñana, como la permuta de terrenos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado partidario este miércoles de mantener "reuniones discretas" con el Gobierno de la Nación para buscar "alternativas imaginativas" en torno a la regularización de regadíos en el Parque Nacional de Doñana --a la que la Unión Europea ha dejado ya claro su rechazo--, como la permuta de terrenos fuera del conocido como el preparque a los regantes que demandan ser legalizados para que puedan seguir con su actividad. Esta propuesta ha partido del que fuera vicepresidente del Gobierno y durante años presidente del Patronato de Doñana, el socialista Alfonso Guerra.

Así lo ha sostenido Moreno en una entrevista en Antena 3 Televisión, en la que el presidente andaluz ha reclamado igualmente que la proposición de ley que tramita el Parlamento andaluz a iniciativa del PP --con mayoría absoluta-- y Vox sea "retirada del debate político", al tiempo que ha lamentado el "nivel de decibelios e insultos" alcanzado en torno a esta propuesta. Ha criticado que Sánchez "use" Doñana de forma "torticera" y como "estrategia electoral" para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Ante lo que ha calificado como "la callada por respuesta" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a "negociar alternativas" con las que "resolver el problema" de regantes "atrapados en cierta alegalidad", Juanma Moreno ha insistido en que "no se puede construir el Parque frente al rechazo de la población", defendiendo, en este punto, la protección ambiental con un desarrollo económico. "Un fino equilibrio", ha dicho, para el que ha pedido "reuniones discretas" frente a lo que "quiere el Gobierno, que nos crucemos de brazos".

Además de las críticas por "no haber hecho ni una obra en Andalucía en los últimos cinco años", el mandatario andaluz ha lamentado que el Gobierno de España "no tiene política de agua" y ha recordado que "en 35 años --en alusión a los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía--, han permitido desórdenes" en Doñana. "Nosotros lo que queremos es ordenar", ha puntualizado, remarcado que el PP llevaba la propuesta de regalarizar regadíos en la corona norte del Parque en su programa electoral para las autonómicas del 19J en las que Moreno logró una amplia mayoría absoluta.

Por último, el presidente Moreno ha cifrado en cerca de quince millones el importe pagado por la Junta de Andalucía en multas por vertido de aguas no depuradas "y no hubo protestas" entonces, ha subrayado. Por ello, ha reclamado a Sánchez "no sólo ayudas sino obras de urgencia" para poder atender la sequía y sus efectos, que en la comunidad andaluza ya tienen cifras: un punto menos de Producto Interior Bruto (PIB) y hasta 35.000 empleos perdidos.