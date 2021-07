Moreno dice que Casado nunca le ha "presionado" sobre la fecha de elecciones

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha insistido este lunes en que su intención es completar la legislatura, que concluye a finales de 2022, y ha asegurado que el líder del PP, Pablo Casado, "jamás" le ha planteado nada ni le ha "presionado" sobre la fecha electoral.

Moreno, que ha asistido este lunes a la colocación de vía en la estación Atarazanas del Metro de Málaga, ha manifestado que "por encima" de su interés particular y del partido al que representa, está el de los andaluces, por lo que su "voluntad" es "intentar completar" la legislatura.

Al ser preguntado por los periodistas sobre un hipotético adelanto electoral, ha reiterado que tiene intención de completar su mandato y se ha referido a los "ríos de tinta" en los medios de comunicación en los que se apunta a la "ventaja" que podría tener el PP si las elecciones se celebraran este otoño, ya que tiene las encuestas a favor.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha precisado que, al carecer de la mayoría parlamentaria para gobernar, "no es que yo adelantara -ha dicho-, es que me obligarían a adelantar las elecciones", y ha confiado en que "eso no pase".

"Por ahora no tenemos ningún problema", ha manifestado el presidente, que ha explicado que recientemente han sacado adelante tres proyectos de leyes, lo que le da "la confianza para poder seguir trabajando en un clima de estabilidad".

En el mismo sentido, ha dicho que va a "intentar por todos los medios" cumplir la legislatura, pero "desafortunadamente" no cuenta con una mayoría parlamentaria, por lo que depende de un socio de gobierno (Cs), con el que las relaciones son "muy fluidas y absolutamente magníficas" y de un socio "externo" (Vox).

"A lo largo del tiempo, estas circunstancias podrían variar, pero espero que eso no pase y pueda concluir la legislatura", ha declarado.

Además, Moreno ha señalado que no tiene "ninguna presión" por parte de la dirección nacional respecto a la fecha de las elecciones, "empezando por el presidente", Pablo Casado, quien "jamás me ha planteado ni me ha presionado -ha aseverado- absolutamente nada relacionado con la fecha electoral".

Y ha añadido que aunque eso ocurriera, él tomaría la decisión "en función de lo que interesa más a Andalucía" porque le corresponde, tal y como establece el Estatuto de Autonomía.

En cuanto a la encuesta de ABC que sitúa al PP en el primer lugar de los sondeos -139 escaños frente a 101 del PSOE- y le permitiría sumar mayoría absoluta con el apoyo de Vox -que obtendría 37-, Juanma Moreno ha dicho que "es evidente que el PP se ha consolidado como una alternativa de gobierno y va a ser gobierno más pronto que tarde".

El también líder del PP andaluz atribuido esta subida a la "consolidación" de Pablo Casado como "referente y alternativa" a Pedro Sánchez a lo largo de estos tres años, en los que ha hecho una "oposición seria", y a que "es verdad que los gobiernos también pierden las elecciones".

En su opinión, la "sangría" que sufre el PSOE es consecuencia de la "falta de diálogo, permeabilidad y de cooperación" con el resto de la sociedad y de instituciones, y ha puesto como ejemplo la caída del estado de alarma a principios de mayo, que fue "precipitada" y sin "ningún tipo de conversación" con las comunidades, y la retirada "unilateral" de la mascarilla en exteriores.

Ello hace que se perciba al Gobierno central como "errático" e "instalado en la improvisación permanente", lo que "ahuyenta" a los ciudadanos, ha sostenido. EFE

