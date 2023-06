Morant (PSOE) apela al "voto útil" de la izquierda para impedir una España pintada de azul

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha adelantado que el PSOE presentará la campaña de las elecciones generales del 23 de julio apelando al voto útil ante la "desaparición del voto" de la izquierda, incidiendo en la necesidad de evitar un Gobierno del PP y "las recetas" que llevó a cabo la última vez que estuvo al frente de la Moncloa.

Así se ha expresado la responsable de Ciencia e Innovación en una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que la "práctica desaparición del voto" de sus socios de Gobierno en las municipales del 28 de mayo les lleva a apelar a "toda esa gente que se ha quedado en shock" y que no quieren pensar en una España "pintada de azul".

"Si te has quedado en shock, si no te gusta pensar que tu comunidad o que el resto de España puede pintarse de azul, si miras por el retrovisor y recuerdas las políticas que ya aplicó el Partido Popular", ha expresado Morant en un llamamiento al electorado, recalcando que el PSOE no va a utilizar la política del miedo pero "sí la de la memoria".

En este sentido, ha sostenido que ya se sabe "lo que hizo el Partido Popular" cuando estuvo en la Moncloa o al frente de la Generalitat Valenciana y que son conocidas las "recetas" 'populares' para salir de la crisis que incluyen llevar al país "al paro, a un retroceso en los derechos de las personas trabajadoras y a la fuga de cerebros"

LA MEJOR ESPAÑA FRENTE AL PP

Morant ha emplazado a los ciudadanos a que decidan si quieren seguir con "la mejor España" frente a un PP que ha votado en contra de las soluciones puestas encima de la mesa por el Ejecutivo.

Así, ha recordado que España se encuentra en "cifras récord de trabajo" y que uno de cada cuatro nuevos empleos se crean en ciencia y en innovación. También ha asegurado que el actual Gobierno ha dado la vuelta a lo que desde el PSOE consideran "un proyecto fracasado, que era el proyecto del Partido Popular".

También ha recordado que el Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez ha es el de "las mejores oportunidades para las mujeres y para los jóvenes", el que "salva Doñana y el Mar Menor", y el que "no rehuye de los problemas" sino que "les planta cara", como con el cambio climático, la violencia de género, el abandono escolar, la desigualdad o la vivienda.

DEFIENDE LOS SEIS DEBATES PARA EVITAR UNA "SORPRESA"

La titular de Ciencia ha criticado que el PP haya rechazado los seis debates 'cara a cara' propuestos el lunes por Pedro Sánchez y ha recalcado la importancia de que la ciudadanía tenga información para contrastar las propuestas de los "dos únicos posibles presidentes", que en este caso son Sánchez o Alberto Núñez Feijóo.

En este punto, ha afirmado que el presidente del PP se "esconde" porque "o no tiene programa o no quiere contar cuál es su verdadero programa". Por ello, ha pedido saber las propuestas del Partido Popular en materia de pensiones, del Salario Mínimo Interprofesional o en relación a la "mayor partida de las becas de la historia" aprobada por el Gobierno.

Morant ha recordado como, tras los comicios del 28 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una subida del 13% del precio de los comedores escolares, o que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha "dejado" a 10.000 familias sin plazas en escuelas infantiles.

"Por tanto, no queremos que la gente se lleve la sorpresa después de las elecciones y entendemos que los debates son necesarios", ha expuesto la ministra, que ha calificado la celebración de seis 'cara a cara' como "una cuestión de higiene democrática".

Asimismo, ha acusado al PP de querer comunicarse con la ciudadanía "a través de los bulos y las consignas" y no de a través de "la política verdadera".