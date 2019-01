Monedero cuenta una anécdota contra Vox y algunos le acusan de inventársela

Juan Carlos Monedero, el fundador de Podemos, es uno de los tuiteros más activos de la formación morada. Aunque últimamente el blanco de sus iras suele ser su hasta hace poco compañero Íñigo Errejón, siempre tiene un hueco para criticar también a Vox, el partido de Santi Abascal que ha surgido con fuerza en los últimos meses.

La última crítica la ha hecho a través de esta anécdota que ha contado Monedero en su twitter, y con la que pretende caricaturizar a los votantes de la formación de Santi Abascal.

Comida en restaurante del barrio. En la mesa de al lado, diez mujeres celebran. Una es agresiva con los camareros, arrogante con las amigas, de esas que lo saben todo. Cuando me voy, algunas me piden una foto. La faltona grita: ¡Soy de VOX! Es su pasaporte para pisar a los demás.

Con esta historia, Monedero asocia de manera poco sutil el ser votante de Vox con comportarse de manera maleducada con los camareros. Una historia que se ajusta sospechosamente a la visión de Monedero de la realidad, lo que ha hecho que algunos tuiteros sospechen que quizá no sea del todo cierta.

Otros han preferido darle la vuelta a la broma, recordando que el propio padre de Monedero se reconoce como votante de Vox.

Cafeteria de barrio.

El camarero y dueño me atiende muy amablemente.

Cuando me voy me dice: soy de VOX!

Era tu padre, Juan Carlos.