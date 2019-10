Monasterio acusa de "amenazas" a Miguel Ángel Rodríguez

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado a Miguel Ángel Rodríguez, que fue colaborador externo en la campaña electoral de la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de "amenazas" contra ella y su marido, el diputado Iván Espinosa de los Monteros.

Rodríguez, exsecretario de Estado de Comunicación con José María Aznar y que fue colaborador externo de Ayuso en su campaña electoral, se ha congratulado en Twitter de las informaciones publicadas sobre las presuntas irregularidades de Monasterio y su marido durante su etapa de arquitecta.

"Jódete, imbécil: Avalmadrid. Así os empuren. Idiotas", ha escrito.

Lo ha hecho en respuesta a un tuit de Espinosa de los Monteros en el que el diputado de Vox afeaba la publicación de una noticia "exclusiva" sobre el impago de cuotas a la comunidad de vecinos del edificio donde Monasterio tenía su estudio como arquitecta.

"Os lo juro: la (Cadena)Ser está abriendo los informativos con una noticia de alcance. Resulta que han destapado en exclusiva que en mi comunidad de vecinos hubo una época en la que yo no estaba al día de pago, pero que ahora ya sí. Y en Twitter lo ponen así, con mayúsculas, ÚLTIMA HORA!!", señaló.

Tras el tuit de Rodríguez, Espinosa de los Monteros se cuestiona si están "conectadas" la comisión de investigación de Avalmadrid de la Asamblea de Madrid y las informaciones publicadas en varios medios sobre él y su mujer.

"Interesante. O sea, que ¿ambas cosas están conectadas? Porque los niños y los borrachos no mienten nunca", ha apostillado el diputado.

Tras este rifirrafe en la red social, Monasterio ha acusado también en Twitter al PP de querer su apoyo para "salvar" a los populares de una comisión de investigación, no para votar políticas contra la izquierda.

"El jefe de campaña de Isabel Díaz Ayuso poniendo por escrito las amenazas que ya me hicieron otros. No me quieren para votar políticas contra la izquierda, me quieren para que les salve de una comisión de investigación. Defender la libertad tiene un precio, lo sabemos", ha subrayado la dirigente de Vox.

La presidenta madrileña ha rechazado valorar las informaciones de Monasterio y su marido porque corresponden "a su ámbito personal antes de entrar en política", al tiempo que ha añadido que no fomenta "divisiones" entre los partidos que estamos trabajando juntos en la Comunidad de Madrid.

"Todos esos debates me parecen estériles", ha remarcado Ayuso en declaraciones a los medios tras un desayuno protagonizado por el presidente del PP, Pablo Casado.

Ayuso ha señalado que Rodríguez no fue su jefe de campaña, sino que fue Alfonso Serrano, actual portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, y ha pedido a Monasterio que no la incluyan "en ninguna polémica".

"En todos estos meses y ahora en estas semanas, la he tratado a ella y a su entorno personal con sumo respeto luego yo quiero que a mi no me meta en medio de ninguna polémica", ha insistido.