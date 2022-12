Miriam Guardiola (PP): "Vélez presume de algo que llega tarde, mal y con frecuencias mínimas"

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha manifestado que "Vélez presume de algo que llega tarde, mal y con frecuencias mínimas". Son palabras que ha pronunciado en respuesta a declaraciones vertidas al respecto por el secretario general del PSRM.

En esa línea, Guardiola ha destacado que "presumir de algo que llega con más de cuatro años de retraso, con frecuencias mínimas e insuficientes y con tiempos de viaje mayores a los que ofrecía el PP, es decepcionante". "Un AVE que tarda más que un vehículo y cuyo trayecto se alarga mucho más de 3 horas y media a Madrid no puede llamarse alta velocidad", ha añadido.

La portavoz del PP ha puntualizado que "la mejora de la conexión ferroviaria llega gracias a la vía de altas prestaciones, como siempre nos comprometimos, y que ha sido lo que el PSOE ha retrasado continuamente hasta que no ha podido hacerlo por más tiempo".

"Esto se produce gracias al Ferrocarril Digital, dotado de más de 3.000 millones de euros, que impulsó el Gobierno de Rajoy y del que Sánchez solo ha venido a recoger sus frutos", ha añadido.

Respecto al AVE, Guardiola ha denunciado que "el PSOE nos ha dejado con frecuencias mínimas: solo dos AVE son directos y otros dos se desvían a Alicante", y ha añadido que cualquier programación de viaje Murcia- Madrid que supere las 3 horas de viaje "no es Alta Velocidad". "Si tenemos paradas cada 50 kilómetros, tampoco es Alta Velocidad", ha apostillado.

Al hilo, ha puesto el ejemplo de la ciudad de Lérida, que tiene nueve frecuencias y el AVE Murcia-Madrid "solo dos con tiempos inferiores a 3 horas", por lo que desde el PP se ha exigido que se replanteen los servicios porque, "de esta manera, la Región pierde competitividad".

"El delegado de Pedro Sánchez en la Región calla de nuevo ante una nueva tropelía de sus jefes en Madrid, puesto que la Región de Murcia podría tener desde hace mucho la Alta Velocidad, si no fuera por una decisión política, que no técnica, de Sánchez", ha recordado Guardiola.

"Estos cuatro años de retraso ha provocado un grave daño económico a la Región, con pérdidas económicas irreparables, inversores que se han ido a otras comunidades más competitivas y turistas que han dejado de venir por la falta de esta infraestructura", ha lamentado la portavoz, así que "Vélez debería dejar de colocarse medallas del AVE que no le corresponden, ya que fue diseñado, proyectado, contratado e iniciado por un Gobierno del PP", y que "de lo único que puede presumir es de pertenecer al partido causante que hoy la Región sea una Isla Ferroviaria".

Guardiola ha denunciado que "todas las decisiones del Gobierno de Sánchez con la Región nos han desconectado del todo del resto de España y Europa", y al respecto ha recordado que "impidieron que tuviéramos el AVE hace 4 años; nos dejaron a la cola ferroviaria sin un solo centímetro de vía electrificada; nos quitaron los cercanías; y nos cortaron los trenes directos con Madrid".

"Además de que no tenemos Cercanías con Lorca y Águilas, tampoco hay mejora alguna en las conexiones con Cartagena", ha denunciado Miriam Guardiola, que ha pedido al secretario general del PSRM "que no saque tanto pecho y se preocupe más de vertebrar la Región con infraestructuras que llevamos reivindicando como el Arco Norte ,Noroeste o el tercer carril de la A7 y de conectar a los vecinos de su Región, ya que a día de hoy no tenemos cercanías".