La ministra de Justicia asegura que es víctima de una campaña de fake news "por ser mujer"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dicho hoy que ha sido "víctima" de manipulación informativa "por ser mujer", algo que "hace mucho daño y es muy difícil quitarse de encima", y aunque no ha especificado casos, ha dicho que se trata de informaciones que, de referirse a un hombre, "no importarían".

Así lo ha manifestado la ministra durante su intervención en la jornada "¿Cómo impacta internet en el sector legal?", organizada por Facebook, donde ha lamentado el "desorden informativo" que, a su juicio, existe en España, y genera desinformación, especialmente respecto de la mujer, que fomenta el discurso de la discriminación.

No obstante, Delgado también ha dicho que "en otros países se mira con envidia" a España por estar "a la vanguardia" en las cuestiones de género y ha afirmado que la razón por la que esto es así es la forma de ser de la sociedad civil y "los grupos de mujeres que se unen en torno a una idea para ayudar a otras". Aun así, ha explicado que siguen existiendo "techos de cristal" -dificultad para acceder a cargos de responsabilidad- y "laberintos de cristal" -espacios donde es difícil probar la valía laboral-, que impiden a las mujeres progresar en su desarrollo profesional. Por eso, ha dicho que desde las Administraciones están trabajando por hacer de los "agujeros" laborales que quedan en el currículum de las madres un mérito y no un demérito.

Preguntada por los periodistas, Delgado ha asegurado que el Gobierno seguirá aprobando decretos antes de las elecciones pese a ser calificados de "electoralistas" porque son "necesarios" en casos como el del Brexit, para prever la situación que se generaría si hubiera una salida no ordenada del Reino Unido.

Cuestionada también sobre la investigación de la Fiscalía al número dos de Vox, Javier Ortega Smith, por un presunto delito de odio; y sobre las declaraciones de algunos testigos del juicio del "procés", la ministra ha explicado que ella "no hace valoraciones por no afectar a la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal". "Mientras haya investigación, la respetamos", ha zanjado. Delgado, como suele hacer en todos sus actos públicos, ha recordado a las 990 mujeres que desde 2003 han sido asesinadas por la violencia machista -dos de ellas todavía no han sido confirmadas por la Policía-, y concretamente a las 14 fallecidas en lo que va de año.