Miles de personas, muchas mascarillas, poca distancia y Argimon presente

La manifestación de la Diada, a la que asiste el conseller catalán de Salud, Josep Maria Argimón, una vez el Govern autorizó que tras meses de restricciones por el coronavirus pudiera moverse, reúne a miles de personas, muchas con mascarilla aunque en pocos casos se respeta la distancia de seguridad.

Miles de personas participan en la manifestación independentista convocada por la ANC en el centro de Barcelona, que ha arrancado a las 17.14 horas, recuperando las movilizaciones en la calle que quedaron interrumpidas en 2020 por la pandemia, aunque con menor afluencia que en años anteriores.

Entre los asistentes figura el conseller Argimón, con una camiseta de la ANC, que participa en la convocatoria después de que el Govern acordara el pasado martes, continuando con las flexibilizaciones en las restricciones por el coronavirus, que las manifestaciones podían dejar de ser estáticas para volver a tener movimiento y cabecera.

Aunque el Govern eliminó la obligatoriedad de que las concentraciones sean estáticas, se sigue requiriendo una distancia de 1,5 metros entre los asistentes si no son convivientes, si bien en la marcha independentista de este 11 de septiembre por Via Laietana en muchos tramos no se respeta esta separación inter-personal.

Más generalizado es el uso de mascarillas por parte de los miles de asistentes a la marcha, si bien también hay muchas personas que prescinden de esta medida que el Govern recomendó utilizar para protegerse del contagio del coronavirus. EFE

