Médicos de Melilla "no entienden ni comparten" la negativa de Sanidad a que Fidel Pagés dé nombre al futuro hospital

El Colegio de Médicos de Melilla (Icomme) ha manifestado que "no entiende ni comparte" la negativa del Ministerio de Sanidad para que Fidel Pagés dé nombre al futuro hospital universitario de la ciudad autónoma, a pesar de ser el médico militar que cursó gran parte de su carrera en Melilla, concretamente desde 1909 a 1911, y en 1921, y que "revolucionó la medicina del dolor con el descubrimiento de la anestesia epidural tras una dura batalla en el Barranco del Lobo".

Sanidad, a través de su Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), ha declinado la petición argumentando que debe tener un nombre homogéneo con el hospital de Ceuta, es decir, que ambos se llamen Hospital Universitario.

Según ha detallado la institución que preside Justo Sancho-Miñano, el pasado 14 de diciembre, la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla y el Icomme remitieron un escrito al Ingesa solicitando que el futuro hospital universitario de la ciudad autónoma rindiera homenaje en su nombre a Fidel Pagés, médico militar que cursó gran parte de su carrera en Melilla y que "revolucionó la medicina del dolor con el descubrimiento de la anestesia epidural tras una dura batalla en el Barranco del Lobo", pero el Ingesa ha declinado esta propuesta.

Para la organización que dirige Justo Sancho-Miñano, "el hecho de que este avance sea uno de los descubrimientos médicos más relevantes del siglo XX no ha sido argumento suficiente para autorizar este justo y merecido homenaje".

El Ingesa ha remitido su negativa respuesta a la Facultad de Ciencias de la Salud en los siguientes términos: "Teniendo en cuenta que el Ingesa gestiona la asistencia sanitaria en las ciudades de Ceuta y Melilla, la denominación para el nuevo hospital de Melilla será 'Hospital Universitario de Melilla', homogénea con la denominación del hospital del Ingesa en Ceuta, que es 'Hospital Universitario de Ceuta'. Por lo expuesto, esta Dirección no considera oportuna la denominación propuesta del mencionado hospital".

Desde el Colegio de Médicos han asegurado que no se entiende este rechazo ni comparte el razonamiento de homogeneidad, puesto que aduce que, por ejemplo, no todos los hospitales de Castilla y León se llaman igual. "No entendemos lo simple de la respuesta y cómo no se han tenido en cuenta todas las consideraciones históricas y especiales de Fidel Pagés con la ciudad de Melilla y con la historia reciente de España (...). Es que no entendemos por qué tiene que llamarse igual que el de Ceuta", ha manifestado el presidente del Icomme, Justo Sancho-Miñano.

Por último, ha avanzado que el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla, de todas formas, trasladará su respuesta oficial a esta contestación del Ingesa por la vía reglamentaria y oficial.