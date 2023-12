Más inversión y menos propaganda para proteger a las víctimas de violencia de género

En 2023, en España, prácticamente ha muerto una mujer por semana a causa de la violencia de género o doméstica. A día de hoy son 54. En algunos casos, y por el motivo que sea, las propias víctimas retiran la denuncia o se niegan a declarar contra su agresor en el juicio. Casi un 14% según los últimos datos del CGPJ. El juez aplica la ley y se ve obligado a archivar el caso. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide una reforma legislativa para que los testimonios de policías y forenses sean considerados como prueba directa y que el juez la pueda tener en cuenta para dictar sentencia.

Los policías son los primeros en llegar al domicilio de la víctima, le toman declaración y puede haber detenidos si el agresor está allí. Al día siguiente víctima y agresor tienen que declarar en el juzgado de guardia, primero, y después ante el juez que va a dictar sentencia. Pero hay casos, como el ocurrido en el barrio de Carabanchel de Madrid hace unas semanas, en los que la víctima no mantuvo la acusación contra el presunto agresor, dijo no recordar, y el juez se vio obligado a archivar el caso. Silvia Ubieto, fiscal de Violencia sobre la Mujer, y miembro de la Comisión Ejecutiva de APIF, explica a COPE que “tenemos un sistema garantista, pero perverso”. Se hace mucho esfuerzo en la instrucción del caso, en la investigación, y si al final la mujer retira la denuncia, o no declara en el juicio no puede haber una sentencia condenatoria.

Policías y forenses son testigos privilegiados, señala López Ubieto. Son los primeros testigos, considerados de referencia. Plasman los hechos en un atestado y los forenses certifican si el relato de la víctima tiene relación con las heridas que presenta. Si la víctima decide, finalmente, no declarar, o dice que no recuerda, el testimonio de referencia de policías y forenses no sirve para condenar. “Es un testimonio que debería tener relevancia y en el sistema actual no la tiene”, dice esta fiscal de Violencia sobre la Mujer.

López Ubieto dice, además, que “en lugar de hacer tantas inversiones en ministerios propagandísticos como el de Igualdad habría que aumentar la inversión en protección a las víctimas, dotar de más medios a la Policía y hacer una reforma legislativa”. Presentarán su propuesta al Fiscal General del Estado.