Marta del Castillo: Quién es Francisco Javier Delgado, en el punto de mira de la familia por el crimen

Se ha quemado un cartucho pero hay más. Así se refería Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo a la primera sesión del juicio al Cuco por falso testimonio que ha dejado una sensación agridulce al no poder escuchar el testimonio del asesino confeso, Miguel Carcaño, una declaración suspendida por la juez y en la que ambos padres tenían puestas muchas esperanzas. Lamentan que solo se haya demostrado que el Cuco y su madre mintieron, algo que ya "sabían" y que no haya querido decir "quienes estaban en el piso" aquella lluviosa noche del 24 de enero de 2009 en la que Marta no regresó a su casa.

Según reconoce ahora, sí que habría estado en la vivienda donde murió Marta del Castillo la noche de su asesinato, algo que entonces le evitó tener que señalar a las personas que estuvieron en la casa aquella misma noche. Mentiras que según la abogada de la familia de Marta del Castillo, Inmaculada Torres, "han influido en la sentencia que se dictó" y "trastoca todos los hechos probados".

Ahora haremos lo posible judicialmente por sentar en el banquillo al hermanastro

El papel de Francisco Javier Delgado, hermanastro de Carcaño

En una de las múltiples versiones ofrecidas por el autor confeso Miguel Carcaño, este inculpaba a su hermano Francisco Javier Delgado, al que señalaba como autor del crimen tras golpearla con la culata de una pistola de su propiedad, cuando trataba de intermediar en una pelea entre ambos a cuenta de los impagos de la hipoteca del piso de León XIII.

Por eso, en el horizonte de la familia de la joven sevillana, está sentar eante la justicia a Francisco Javier Delgado. "Ahora haremos lo posible judicialmente por sentar en el banquillo al hermanastro. Siempre y cuando la justicia sea ciega e independiente", señalaba este mismo jueves el padre de Marta.





Pese a las dudas de la familia, en abril de 2021, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla ordenaba el sobreseimiento de las actuaciones contra Francisco Javier Delgado, a cuenta de las acusaciones en las que Carcaño le acusaba de haber sido el verdadero autor del crimen. Daban "nula credibilidad" a la declaración de Carcaño y acusaban "la ausencia de otros elementos" que permitieran atribuirle su intervención en la muerte de Marta.

Pero al margen de sus declaraciones en los juzgados, Francisco Javier Delgado no ha estado callado todo este tiempo. "Fui muy tonto y muy torpe por confiar en mi hermano. Me siento engañado por mi hermano", advertía en 'En el punto de mira' de Cuatro.

“Yo nunca he tenido un arma, no pude matarla como dicen. Es tan fácil como comprobarlo. (…) Ni tengo permiso de armas para estar todo el día con un arma, ni he tenido armas ni llevaba armas. Es un invento”, trataba de justificar Francisco Javier Delgado a El Español.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En otras declaraciones para la serie documental de Netflix ¿Dónde está Marta?, mostraba su "satisfacción" con la sentencia porque insistía, él no estuvo en el piso de León XIII donde sucedió todo y nunca supo lo que había pasado con la joven sevillana. Palabras en línea con laversión que ha ido manteniendo durante todo este tiempo: que ese día estuvo hasta las 23:30 en casa de su ex mujer desde donde se habría ido a trabajar.

Aseguraba que "Miguel siempre le había dicho que no había hecho nada y que la policía cuando le detuvo le 'apretó' "para una confesión rápida". Por eso llegó a advertir que si de la misma manera habían 'apretado' al Cuco, entonces con 15 años, -que también incriminó-, "termina cantando La Traviata", según recoge Diario de Sevilla.

Pero la trama 'tiene demadiados agujeros' según recoge este medio, "desde el primer capítulo, con el posicionamiento de su móvil (le sitúa en León XIII a una hora en la que Marta ya se cree que ha fallecido) al último (nadie comprobó si en efecto estuvo en ese último bar antes de llegar al piso)".

TE PUEDE INTERESAR: Marta del Castillo: El error que cometió Miguel Carcaño y que desmontó sus testimonios