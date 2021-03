Maroto, convencido de que habrá elecciones el 4 de mayo, defiende que Ayuso no podía estar a los "vaivenes" de Cs

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha dicho tener el convencimiento de que el próximo 4 de mayor habrá elecciones en la Comunidad de Madrid porque hasta los propios partidos que han presentando las mociones de censura, PSOE y Más Madrid, han admitido que lo han hecho en respuesta al adelanto electoral de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a Onda Madrid recogidas por Europa Press, el dirigente 'popular' ha subrayado que Ayuso no solo no ha buscado el adelanto electoral sino que lo ha tratado de evitar y ha defendido que el PP no puede estar a los "vaivenes" o a expensas del "capricho" de Ciudadanos.

Así lo ha indicado después del terremoto político que ha provocado la moción de censura que han registrado esta mañana Cs y el PSOE en Murcia y que ha sido el detonante de que la madrileña Isabel Díaz Ayuso haya disuelto la Asamblea madrileña y haya anunciado elecciones anticipadas en Madrid.

En este sentido, ha incidido que el "giro inesperado" en Murcia "ha desatado la última de las dudas" sobre Cs, ante lo que ha defendido que Ayuso no podía seguir con un partido como este "jugando a la moción de censura desde hace tiempo" y poniendo en "riesgo" la estabilidad de los madrileños.

Para el portavoz 'popular' en el Senado no hay debate sobre la validez del adelanto electoral y ha incidido en que los propios partidos de Más Madrid y PSOE han reconocido que la presentación de las mociones de censura obedecen al anuncio de la convocatoria de comicios.

En este sentido, ha indicado que, en el caso de Más Madrid, Íñigo Errejón parece admitir esta circunstancia y ha recalcado que la "defensa de Madrid por encima de las siglas" que ha hecho Ayuso "ha llevado la izquierda a ponerse muy nerviosos".

Así, ha dicho estar convencido de que el 4 de mayo habrá elecciones y, ante ello, ha lanzado un mensaje de "serenidad" porque la formación está "fuerte".

En esta línea, ha llamado a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid a aglutinar el voto en el PP recordando que siempre que se divide el voto gana la izquierda y gana Pedro Sánchez. "Los madrileños conocen que Sánchez ha dado patadas a los madrileños para hacer política a nivel nacional", ha señalado recordando el pacto con ERC para cambiar la ley de financiación autonómica.

Tras recalcar que la jefa del Ejecutivo madrileño cuenta con el respaldo de 'Génova', Maroto ha advertido que no se la pueden jugar hay que jugarse en Madrid "lo que ha hecho Sánchez en el resto de España".

Igualmente, ha dicho no compartir la decisión de Cs de presentar una moción en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la ciudad y ha incidido en que mucha gente dentro del partido naranja "no saben" lo que es la formación y prefieren un "proyecto serio" y con las ideas claras" como el del PP.