Marlaska confirma que la Policía analiza la navaja enviada a Reyes Maroto y censura que se tilde de montaje las amenazas

Dice que la seguridad en Interior funcionó "relativamente bien" al recibir las cartas con balas y que "reevalúan" la protección personal

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este lunes que la Policía Nacional ha asumido la investigación del sobre remitido a la titular de Industria, Reyes Maroto, y que los expertos analizarán la navaja para tratar de extraer huellas o ADN que lleven al autor de esta amenaza. Además, ha censurado a la "extrema derecha" por calificar de montaje las cartas con balas y ha reconocido que se está "reevaluando la seguridad" de los cargos amenazados.

En una entrevista en la Sexta recogida por Europa Press, Grande-Marlaska ha mostrado su solidaridad con su colega en el Gobierno y ha valorado la secuencia de cartas amenazantes remitidas a cargos públicos desde el miércoles pasado: primero a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y luego al propio Grande-Marlaska y al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

"Creo que tiene que haber un posicionamiento claro de todos los responsables políticos sobre las amenazas concretas, individualizadas, que se están recibiendo", ha señalado, aludiendo también al cartel de Vox que "criminalizaba a un menor no acompañado, a un vulnerable".

El ministro ha comentado que el sobre a Reyes Maroto, fichaje del equipo de Ángel Gabilondo en el caso de que el PSOE gobierne tras las elecciones del 4-M en Madrid, lo ha asumido la Policía Nacional, que remitió "inmediatamente" a la sede de Industria a un equipo para practicar las primeras diligencias consistentes en preservar la carta para su análisis lofoscópico.

Grande-Marlaska ha apuntado que la Policía y la Guardia Civil --donde tramitó su denuncia la directora del cuerpo, María Gámez-- ya investigaban las amenazas de sobres con mensajes anónimos y hasta siete balas en su interior: cuatro remitidas a Iglesias, dos al titular del Interior y una más a la directora del Instituto Armado.

"Estamos en muy buenas manos tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, es una investigación compleja, no es sencilla, pero no olvidemos la gravedad de los hechos", ha apuntado Grande-Marlaska, subrayando que los agentes son unos "excelentes profesionales", con independencia del trabajo que se les encargue.

CORREOS Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE INTERIOR

Sobre la investigación abierta por Correos por el posible fallo de un vigilante de seguridad que no detectó los sobres con balas en su interior, Grande-Marlaska ha señalado que "lo importante es que todo se está estudiando, se está trabajando y todos los servicios tienen que mejorar para garantizar la seguridad, hay investigaciones constantes en todos los servicios públicos".

En cuanto a si los sobres con balas llegaron a la puerta de su despacho y el de la directora de la Guardia Civil, lo que supondría un agujero de seguridad, Grande-Marlaska ha contestado que él no estaba en su despacho en el momento en que se recepcionó.

"Yo no estaba en ese momento, estaba en un acto oficial. Los servicios están evaluando cuál fue el desarrollo, pero quiero decir que los servicios funcionaron relativamente bien. Se está evaluando y se está trabajando al respecto", ha indicado.

Sobre la carta dirigida a Iglesias, candidato de Unidas Podemos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, ha añadido que fue "evidentemente localizada, objetivada y determinado que en aquello había algo raro, que había que investigar". "Si no", ha comentado, "se hubiera devuelto a Correos por no ser el destinatario una persona ubicada en el Ministerio o se hubiera trasladado la carta al partido político".

Grande-Marlaska ha explicado que todos los departamentos tienen los "servicios y medios necesarios y precisos para poder detener cualquier elemento o instrumento que sea objeto de causar un riesgo". También ha criticado que se pongan en duda las amenazas hablando de montaje.

En opinión del ministro, esto último "forma parte tristemente de lo que está haciendo la extrema derecha". "Que yo sepa, es la que ha puesto en duda y ha tenido que tirar para atrás en cuanto se ha comprobado que los mismos pasaron los filtros de seguridad en Correos", ha comentado.

SEGURIDAD EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

Grande-Marlaska ha pedido confianza en las medidas de seguridad en lo que queda de campaña electoral en Madrid. "No se ha reforzado la seguridad, lo que se está haciendo es reevaluando la seguridad de las personas que hemos sido amenazadas", ha matizado en alusión a una "amenaza excepcional y objetivada".

"No me gusta hablar de cuestiones de seguridad por razones obvias, pero creo que este es el protocolo necesarios, preciso y más razonable", ha dicho, recordando su anterior etapa como juez y las amenazas que recibió de ETA, lo que le lleva a hacer una reflexión: "El cuerpo me dijo, ¿esta es la sociedad que queremos y nos merecemos? Era como una sensación de desánimo, no de miedo, ni de pena. Nos tenemos que plantar seriamente".

Grande-Marlaska ha lamentado que se esté "banalizando la diferencia ideológica", citando a Vox y su discurso contra la inmigración a pesar de que "no es uno de los principales problemas" ni tampoco, según sus datos, supone un problema los índices de criminalidad. También ha criticado que se vandalizara la estatua de Largo Caballero o la polémica por el mural feminista en Ciudad Lineal.

Entre las cuestiones que le preocupan se encuentra también el ataque con material explosivo a la sede de Podemos en Cartagena, algo por lo que se ha quejado Pablo Iglesias ante la falta de resultados policiales. "Todo atentado terrorista intenta socavar el Estado de derecho, por eso nos preocupa de manera especial", ha apuntado, recordando que se tratan de investigaciones complejas para dar con la autoría. "Tenemos unos profesionales con una formación y dedicación encomiables", ha enfatizado.