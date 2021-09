Marín, "contento" con las previsiones turísticas en Andalucía, confía en cerrar 2021 con 21 millones de viajes

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado que "afortunadamente" se han superado los objetivos que se habían marcado desde la Administración andaluza para el sector turístico, lo que ha considerado que es "una magnífica noticia" para la comunidad y se ha mostrado confiado en poder cerrar 2021 superando los 21 millones de viajes.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Marín ha señalado que las previsiones turísticas situaban a la comunidad en torno a un 55 y 60 por ciento de ocupación durante el mes de julio, y sobre un 70 y 75 por ciento en agosto, unos datos que como ha asegurado "se han superado ampliamente".

"Esto significaba mucho empleo en el sector y la buena noticia en este momento es que se mantienen unas previsiones también muy elevadas para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por lo que es muy probable que superemos ampliamente los 21 millones de viajes a lo largo de 2021 o, lo que es lo mismo, recuperar prácticamente el 65 ó 70 por ciento del turismo perdido en el año de pandemia", ha manifestado.

Marín ha subrayado que están "muy contentos" y ha añadido que cree que así lo ha manifestado también todo el sector turístico andaluz, por lo que se ha mostrado confiado en que se consoliden estos datos con el fin de tener "un magnífico otoño e invierno".

Sobre la llegada de turistas extranjeros ha indicado que en este momento ya se está notando la vuelta de este tipo de turista y ha precisado que a partir del 1 de octubre Reino Unido ya abre "todas las restricciones que tenía respecto a España" por lo que Andalucía espera la llegada del turismo británico para entonces.

Del mismo modo, se ha referido al turista alemán ya que ambos "suponen un porcentaje muy elevado" para la comunidad que va a contribuir a que "algunos destinos que han sufrido más este verano la ausencia de turismo internacional se refuercen y obtengan mejores resultados" los próximos meses.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo ha augurado un año "muy bueno" para el sector turístico andaluz, al tiempo que ha agradecido al turismo nacional su "fidelidad" durante este año de pandemia.

Preguntado por si cree que puede verse afectado el turismo andaluz por la subida de la luz y del salario mínimo interprofesional (SMI) ha considerado que "sin duda las cuentas de resultados de las empresas van a sufrir mucho y el empleo también" porque, a su juicio, "no es el momento en el que se tienen que tomar estas decisiones o soportar como se está haciendo un precio en las energías que al final es el empresario el que lo repercute en el cliente o en sus trabajadores".

En este sentido, se ha mostrado esperanzado en que estos precios tan elevados de la energía sea "algo estructural" debido a la recuperación que provoca en estos momentos "mucha demanda" y , por tanto, la subida de los precios en el mercado mayorista.

No obstante, ha lamentado que el Gobierno de España no haya actuado antes. "Esto no es cuestión de un día ni de un mes, sino son ya varios meses y parece que la tendencia sigue siendo la misma y aunque ya veremos los resultados creo que sí va a influir en las cuentas de y en el empleo tanto la subida del SMI en este momento como el precio de la energía", ha concluido.

