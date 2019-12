Manuela Carmena se desmarca de una de sus medidas más polémicas como alcaldesa de Madrid

Uno de los momentos más recordados de la etapa de Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid es, sin duda, la primera cabalgata de Reyes que organizó su Ayuntamiento. Pasó a la historia no sólo por el hecho de que el papel de sus Majestades fue asumido por actores y no por concejales, sino también por los trajes de los Magos. El look que gastaron los sabios de Oriente en 2016 eclipsó por completo la ausencia de animales en el desfile.

EFE

“Lo simplificamos mucho y huimos del historicismo de los belenes napolitanos para llegar hasta colores alegóricos que reproduzcan los tres elementos que representan los reyes, como son el agua, el aire y la tierra”. Así definió entonces ese estilismo su creador, el diseñador Jorge Dutor.

Las críticas hacia la vestimenta de aquellos Reyes Magos no se hicieron esperar. Uno de los comentarios más célebres lo realizó Cayetana Álvarez de Toledo en Twitter. “Mi hija de 6 años: ‘Mamá, el traje de Gaspar no es de verdad’. No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás”, escribió la hoy portavoz parlamentaria del PP.

Mi hija de 6 años: "Mamá, el traje de Gaspar no es de verdad."

No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás. #cabalgatatve — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) January 5, 2016

Al rey Melchor le compararon con el mago Merlín. A Baltasar, con Rappel y King África. Y a Gaspar, cuyo traje rosa chillón fue el más denostado con diferencia, con Dani Rovira. Muchos creyeron que la indumentaria de los Reyes Magos era más propia de Agatha Ruiz de la Prada que de la Navidad.

La opinión de Carmena años después

La entonces alcaldesa de la capital española no se había pronunciado sobre una de las grandes polémicas de su mandato… hasta ahora. Lo ha hecho en su libro A los que vienen, en el que reconoce que a ella tampoco le gustaron los trajes de ‘sus’ Reyes Magos más célebres.

“Los trajes de los Reyes, buscando quizá su secularización, eran muy feos. No respondían a las expectativas. Rompían con la tradición, pero no lo hacían con una innovación acorde a la reconocida trascendencia urbana, más allá de la religiosa”, confiesa Carmena en un extracto de la obra.

Aunque Carmena sí se retracta de aquella decisión, considera que “las críticas a la cabalgata se desorbitaron de forma tan exagerada como interesada, como un atentado a los sentimientos religiosos”. “La propaganda ya sabemos que puede hacer estragos”, sentencia la predecesora de José Luis Martínez-Almeida.