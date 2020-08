Comenzamos una nueva semana, la tercera ya de agosto, y lo hacemos con una polémica que salpica otra vez al Gobierno. La protagonista, la manifestación que este domingo reunió a unas 2.500 personas en la Plaza Colón, de Madrid, para protestar por el uso obligatorio de mascarillas y de otras medidas implantadas por el Gobierno para hacer frente al coronavirus.

Los manifestantes acusan al Ejecutivo de "atentar contra los derechos humanos", porque "las personas sanas no deberían llevar mascarillas", la cual consideran "una auténtica tortura".

Increíble la manifiestación del domingo en #Colón contra el uso de mascarillas . #Madrid



¿Y cómo se permite ésta manifestación que atenta contra la salud pública?



Los mismos que criticaban el 8M, los muertos del #COVIDー19 y luego pedían fin del confinamiento y ahora ésto...��‍♀️ pic.twitter.com/FbXOEbWc7e — Emma (@Emma1492is) August 17, 2020

A raíz de esta manifestación en Madrid, muchos tuiteros han rescatado declaraciones tanto del ministro de Sanidad, Salvador Illa, como del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en las que aseguraban que el uso de mascarillas no era necesario. Una postura que contrasta radicalmente con la que sólo semanas después adoptarían, toda vez que el Gobierno de España impuso el uso obligatorio de mascarillaa las personas de seis años en adelante en cualquier espacio público, como medida para evitar posibles contagios y para intentar frenar la expansión del coronavirus.

Las 'manifestaciones antimascarillas' de Illa y Simón

"No hay que usar mascarilla por la calle, no es necesario usar mascarilla por la calle”, aseguraba Illa durante una entrevista para Informativos Telecinco, con Pedro Piqueras, añadiendo que “quien tenga que usar mascarilla se lo dirán las autoridades sanitarias. Ahí se ha generado un pánico completamente irracional". Aunque, también, durante esa misma entrevista, el ministro de Sanidad no dudó en asegurar que “el índice de letalidad es muy bajo en comparación con otros casos de coronavirus recientes” y ya vemos lo que ha pasado en España, con casi 50.000 fallecidos por la pandemia y los que continúan muriendo cada día.

En este mismo sentido que el ministro de Sanidad se expresada en aquel mismo momento Simón, quien señalaba en rueda de prensa que “no es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de la mascarilla sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología y eso las autoridades sanitarias lo indicarán”. Además, este funcionario era aún más explícito al añadir que “no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno”.

Maldita hemeroteca, Salvador Illa.

"No hay que usar mascarilla por la calle, no es necesario usar mascarilla por la calle. Ahí se ha generado un pánico irracional".

Junto con el hipócrita de Fernando Simón, los dos miembros del "comité de expertos" del Gobierno. pic.twitter.com/uphro3yJNc — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) August 17, 2020

Simón reconoce por qué no se recomendó inicialmente el uso de mascarilla

Sin embargo, sólo semanas después Fernando Simón, también en rueda de prensa daba, quizás, la clave de estos mensajes iniciales a la población sobre el uso de la mascarilla. En sus declaraciones, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias aseveraba que “en una situación de escasez de mascarillas” como la que se vivió en España durante las primeras semana del estallido de la pandemia, desde el Gobierno “éramos muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se podían aplicar”, es decir, que nos vino a decir que no recomendaron el uso de la mascarilla ni decretaron su obligatoriedad simplemente porque no tenían suficiente material para abastecer a la población.

�� �� Está claro que los progres tienen muy mala memoria, a mí, empero, NO se me OLVIDA NADA, para mi desgracia. Aquí les dejo lo que decía su santificado gurú, Fernando Simón, en Abril y Mayo, (cuando más contagios y muertes había en España) sobre el USO de las MASCARILLAS. Vean pic.twitter.com/4nkxH65ygk — ���� Gregorio Ramos ���� (@GregorioRCh) August 16, 2020

De hecho, Simón señala que “no es el factor clave” si es cierto que cuando no se pueden mantener la medidas y distancia de seguridad “por supuesto que la mascarilla empieza a ser más importante”.

Críticas al Gobierno por autorizas la manifestación antimascarillas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este lunes al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que no se haga "el indignado" con lo ocurrido el domingo en la manifestación de Colón contra el uso de las mascarillas, ya que es él quien tiene "las competencias para evitarla".

"Parece razonable pensar que en una concentración que pide no usar mascarillas, no llevarán mascarillas en esa concentración. Lo que uno no puede hacer es trampas al solitario. La delegación no puede mostrar su indignación teniendo competencias para tratar de evitar lo que se produjo", ha asegurado Martínez-Almeida.

