Madrid pide "paciencia" con la segunda dosis de Pfizer

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido "un poco de paciencia a los que pasen del día 21" para recibir la segunda dosis de Pfizer, ya que la ficha técnica de esta vacuna recoge "que puede ser hasta el día 28 la segunda dosis, y en algunas ocasiones incluso más", dado el actual "entorno de escasez de vacunas".



La Consejería de Sanidad está "tratando por todos los medios" que la cita para la segunda dosis "sea lo más cercano al día 21", ha dicho Ruiz Escudero tras su conferencia este lunes en el Nueva Economía Forum, donde ha recordado que "en julio estamos recibiendo la mitad de las vacunas recibidas en junio".



En cuanto a la inmunidad de rebaño, inicialmente fijada para cuando el 70 % de la población tenga la pauta completa, "está claro que, a día de hoy ese 70% no es suficiente con la variante delta", ya que se está detectando "un incremento en hospitalización, aunque muy lejos de la gravedad" de olas anteriores y, "por lo tanto hay que insistir en la vacunación".



La Comunidad de Madrid está trabajando para "mantener el estocaje, ajustando la vacunación, y de hecho se ha dejado de administrar primeras dosis tanto en hospitales como en Atención Primaria y sobre todo con autocita, para "evitar retrasos" para quienes han ya recibido la primera, según Escudero.



Para la segunda cita, "citamos con 24-48 horas antes de tener la vacuna disponible para esa cita. En algunas citaciones, no se hace estrictamente el día 21, a veces se produce con más retraso avalados por la ficha técnica" y sobre todo por la escasez de vacunas que Madrid viene denunciando desde hace muchas semanas, por lo cual ha ido "guardando este estocaje", ha añadido.



"Pido un poco de paciencia a los que pasen del día 21, pero estamos dentro de lo que dice la Agencia Europea del Medicamento, y podríamos extenderlo hasta 42 días, pero el objetivo es hacerlo lo más cercano posible al día 21", según el consejero.



En su intervención, ha recalcado que "según las vacunas que vamos recibiendo, la vacunación va a buen ritmo". Tenemos al 73% de la población madrileña con la primera dosis y un 54% con pauta completa".



Sin embargo, "está claro que no es suficiente, porque si uno valora cómo se está comportando la variante delta esto indica que vamos a continuar con tendencia ascendente"