Madrid, La Rioja y Aragón siguen sin gobierno mientras que Murcia y Navarra ya tienen acuerdo

Dos meses han pasado desde las elecciones autónomicas del pasado 26 de mayo y todavía hay tres comunidades que no tienen gobierno y siguen pendientes de los pactos entre las distintas formaciones políticas.

En Madrid, cuando el asunto parecía que avanzaba para formar un pacto, Ciudadanos no ha asistido a la reunión entre PP, Vox y la formación ''naranja''. Ignacio Aguado no se ha reunido con Díaz Ayuso y Rocío Monasterio y ha dejado clara su intención de no negociar con ellas hasta que el partido liderado por Santiago Abascal ofrezca un ''documento definitivo'' y ''compatible'' con el pacto suscrito entre el PP y Cs. Si la popular Díaz Ayuso no consigue la investidura antes del 10 de septiembre, volverán a celebrarse elecciones el día 10 de noviembre.

La Rioja sigue con la incertidumbre de saber si Unidas Podemos apoyará la investidura de la candidata socialista, Concha Andreu. La Rioja tiene como plazo para que Andreu obtenga la confianza de la Cámara o se convocarán nuevas elecciones autonómicas. El PSOE teme que la abstención de Podemos a la investidura de Sánchez se traslade allí y no consigan el apoyo ''morado''.

Aragón también está pendiente de la investidura del socialista, Javier Lambán. El candidato del PSOE sigue pendiente del apoyo de Podemos. Lambán ha ido sumando apoyos y tiene la confianza de la Chunta Aragonesista y con el PAR. El socialista cuenta con el apoyo de 30 diputados para su investidura, prevista para el 30 y 31 de julio, pero necesita cuatro votos más, que tendrían que ser de los diputados de Unidas Podemos, que tiene 5.

MURCIA Y NAVARRA YA TIENEN GOBIERNO

En la Región de Murcia el candidato popular, Fernando López Miras, ha sido investido como presidente por la mayoría absoluta al conseguir el apoyo de Ciudadanos y Vox. Para conseguir el gobierno ha tenido que firmar un documento presentado por Vox al PP y Cs y ha asegurado con determinación que ''defenderé ese compromiso como si fuera mío''. El murciano, que repite en el cargo, gobernará en coalición con Cs.

Navarra también tiene presidente. Se trata de la socialista María Chivite. Lo ha conseguido tras pactar un acuerdo con Geroa Bai y Podemos para conformar un gobierno en la Comunidad Foral, presidido por la candidata Chivite y en el que el PSN liderará ocho departamentos, Geroa Bai cuatro y Podemos uno.