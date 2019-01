La madre del bebé hospitalizado por una paliza del padre: "Le estresaba que el bebé llorara"

La madre del bebé de dos meses ingresado desde hace una semana en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona por una paliza de su padre, en libertad con medidas cautelares, ha asegurado que "el comportamiento del padre era normal", y que no era "consciente, no pensó que le haría tanto daño al bebé".

En este sentido, ha señalado que "fue estrés, de que el bebé llorara y no se callara". Según ha declarado en una entrevista a Antena 3, la madre describe a su pareja como "un padre cambiaba pañales, que daba biberones, que se despertaba por la noche, que tenía una buena relación conmigo".

En los dos años de relación "nunca" la maltrató físicamente, "y que yo haya visto, hacia el bebé tampoco". Por ese motivo, prosigue, "nadie entiende cómo el padre ha hecho esto". "Cuando sucedió yo no estaba", ha explicado: "Estaría en el médico o haciendo la compra, porque había momentos en los que él se quedaba a solas con el bebé".

Tal y como asegura la madre, "el día 8 y 9 de enero confesó que lo sacudió". Asimismo, la madre ha contado todas las pruebas realizadas al pequeño hasta que se descubrió que había sido maltratado por su padre. "Lo llevamos al pediatra, después de llevarlo a cuatro hospitales diferentes y en todos ellos era cólico del lactante.

Cuando subimos a casa, el niño entró en estado convulsivo, y entonces lo llevamos al hospital de Calella, y de ahí lo derivaron al Vall d'Hebron. El niño seguía convulsionando, le hacen pruebas y la conclusión llega cuando le hacen el TAC el 4 de enero: había dos manchas que eran de sangre. No sabían si eran coágulos o derrames", indica. Días después, el 7 de enero, deciden hacerle una resonancia magnética. "Ahí encuentran una hemorragia del lado frontal de la cabeza, más hemorragias en el cerebro, desprendimiento de retina, de cerebelo y del cerebro". Descubrieron también que el bebé "tenía fracturas de costillas nuevas y viejas", motivo que hizo que el equipo médico sospechase de que el menor había sufrido maltrato.

Fue entonces cuando "el papá se derrumbó y confesó el maltrato hacia el bebé", ha añadido la madre, que ha explicado que su hijo "está muy grave, está en coma inducido, el lunes (14 de enero) tenemos la reunión y nos dirán qué es lo que van a hacer, si desconectar al bebé, operar al bebé... no se sabe todavía", ha aclarado. Cuando fue ingresado hace una semana, al menor le hicieron "punciones lumbares y placas, porque el padre no decía qué era lo que tenía, que había sido él quien lo había maltratado".

La madre ha insistido en que ella "no sabía nada de esto, nunca me di cuenta". Por otro lado, ha asegurado que no ha tenido contacto con el padre. "No me dejan ni tampoco quiero. Tiene una orden de alejamiento". "No sé si mi hijo va a sobrevivir o no, pero en el caso de que sobreviva y me den la custodia, no quiero que él se acerque", ha añadido. Respecto a la custodia del pequeño, asumida por la Generalitat de Cataluña, la madre ha recordado que se la quitaron "porque al principio no se sabía quién había sido". "Ahora que se sabe que ha sido el papá, estoy en proceso de solucionar todo, porque está muy reciente".