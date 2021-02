Macarena Olona confiesa en qué ha pensado cuando ha visto que Máximo Pradera le deseaba un cáncer

La diputada de Vox Macarena Olona ha respondido al periodista Máximo Pradera tras sus palabras en un artículo de opinión haciendo referencia a la política. "¿Esas mutaciones no podrían repartirse con más tino? ¿Para qué tenemos a Trump, a Aznar o a la arpía de Macarena Olona, sino para que les toque algo en el sorteo?", escribía Pradera. "Pues nada macho, la Otero con cáncer y ellos sanos", continuaba.

Estas palabras, con las que el comunicador desea que Olona padezca cáncer, ya han recibido respuesta por parte de la protagonista de estas palabras. "Su incidencia no tiene límites. Todo mi cariño a quienes estáis librando esa dura batalla", escribía a través de su perfil oficial de Twitter.

Máximo Pradera me desea un cancer en @publico. “Eran tres candidatos cojonudos para febrero. Pues nada, macho: la Otero con cáncer y ellos sanos como cervatillos.” Su indecencia no conoce límites. Todo mi cariño a quienes estáis librando esa dura batalla. https://t.co/8HqVGZ8vLq — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 25, 2021

Este tweet ya suma cerca de 4.000 retweets y 9.700 'likes'. Más tarde, enviaba un mensaje de vídeo para responderle hablando sobre la libertad de expresión.

"Puede que este artículo esté enmarcado por la libertad de expresión pero muestra una inmoralidad extraordinaria y hay límites. Cuando lo he leído no he podido dejar de pensar en mi bebé de trece meses. ¿Desearle la muerte a una persona? ¿Desear que padezca un sufrimiento como el que padece cualquier persona que padece un cáncer?" Además, aseguraba que "estas palabras no son de denuncia, quiero aprovechar para trasladar mi agradecimiento a todas las personas que han mostrado su indignación".

Hoy ⁦@maxpradera⁩ ha escrito un artículo en ⁦@publico_es⁩ deseándome que padezca un cancer. ¿Sabéis en qué he pensado? En mi hijo de 13 meses. Gracias a todos por vuestras palabras de apoyo. Este vídeo es para vosotros. Gracias por no perder la humanidad. pic.twitter.com/Kg8FKv7qmy — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 25, 2021

Máximo Pradera, sobre el cáncer: "¿No les puede tocar algo a Macarena Olona o Aznar?"

La columna de Máximo Pradera ha generado indignación en las redes sociales. Ismael López, responsable de Comunicación online del PP, ha escrito en sus redes sociales: "Esto de Minino Pradera es lo más repugnante que ha escrito. Y mira que ha escrito cosas repugnantes. Tampoco extraña, lo que escribe es su propio reflejo. Para desear el bien a Julia Otero, no hay que desear cáncer a Aznar y Olona. Es simplemente asqueroso. Y a Cayetana le dice que tiene cuello de jirafa. No pondrá el grito en el cielo el ultrafeminismo de boquilla".

Pradera ha hablado sobre esta dura enfermedad después de conocerse el diagnóstico de la compañera Julia Otero. En este sentido, Pradera se pregunta si no había otra persona a la que le pudiera caer en desgracia esta enfermedad.