Los vecinos de la nueva sede de Podemos: “Es una salvajada gastarse esa millonada”

Unidas Podemos ya ha comenzado su particular mudanza de su sede de la calle Princesa a su nueva ubicación, la calle Francisco Villaespesa en el barrio de Pueblo Nuevo. Esta decisión de la formación morada tiene un coste superior, entre la compra del edificio y la reforma, de 3,5 millones de euros. Una cifra desorbitada para muchos.

Tras la crisis electoral de 28 de abril, cuando pasó de la tercera a la cuarta posición parlamentaria, y la posible perdida del Ayuntamiento de Madrid, este millonario movimiento de Podemos todavía no tiene una explicación clara, pero la mayoría de sus “nuevos vecinos” no aprueban el desembarco de Pablo Iglesias por ese precio tan elevado. COPE.ES ha visitado la nueva sede, todavía en obras: una cuadrilla de obreros sacan escombros, metales y cableados del edificio. Desde la puerta se puede observar que el edificio está totalmente desmantelado, un punto que puede explicar el alto valor de la reforma, unos 600.000 euros aproximadamente.

Algunos de sus nuevos vecinos han mostrado su opinión para COPE, la mayoría en contra de esta alta inversión: “Me parece una salvajada que se gasten esa cantidad ingesta de dinero. Creo que se puede emplear en otras cosas y que en los tiempos que corren no es necesaria una sede de estas dimensiones”.

En las últimas horas se ha señalado que el movimiento de Podemos puede ser una estrategia política de la formación para acercarse más a los barrios de la periferia de Madrid, donde los partidos de izquierdas suelen sacar un mejor resultado electoral. Pero los vecinos de Pueblo Nuevo piensan que, si es con está intención, no tiene ningún sentido: “Veo bien que quieran acercarse pero no a ese precio. Durante la campaña todo es carteles y discursos bonitos, pero es ahora cuando hay que continuar pisando la calle. Pero repito: no a este precio”, ha remarcado una vecina.

La perdida de escaños el pasado 28 de abril provoca una perdida económica anual para el partido de 3.433.788 euros, cifra que puede mermar las cuentas del partido tras esta importante inversión.