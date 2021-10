Los tribunales italianos suspenden la extradición de Puigdemont a la espera del TJUE

El Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña, Italia) ha decidido suspender el procedimiento sobre la entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont a la espera de que se pronuncie la justicia europea sobre la inmunidad del líder independentista y la cuestión prejudicial, afirmó su abogado en Italia, Agostinangelo Marras.



"La Corte de Apelación de Sassari ha decidido suspender la decisión hasta que la Corte Europea de Justicia resuelva antes dos cuestiones, la relativa a la inmunidad del presidente Puigdemont y a la relativa a la competencia del juez español de emitir un procedimiento como el que ha emitido", ha explicado Marras, al término de esta vista y ante los medios que esperaban frente al tribunal.



Preguntado sobre los tiempos, el letrado italiano ha señalado que no puede dar fechas concretas de cuánto podrá durar esta espera y matizó que la causa no está archivada, sino solo suspendida.



Puigdemont, que no hizo declaraciones a la salida de la Corte, fue detenido el 23 de septiembre a su llegada al aeropuerto de Alguer por una orden del Tribunal Supremo y fue trasladado a la cárcel de alta seguridad de Sassari, aunque fue puesto en libertad al día siguiente.



El líder catalán llegó al Tribunal de Apelación de Sassari este lunes a las 10.55 horas locales (8.55 GMT) y permaneció dentro hasta en torno a las 15.00 horas locales (13.00 GMT).



Para acompañar al líder catalán han viajado hasta la isla italiana los exmiembros del Govern Toni Comín y Clara Ponsatí, también buscados por la Justicia española y sobre los que pesa otra euroorden del Tribunal Supremo.



También la diputada de la CUP Dolors Sabater y el secretario general de JxCat y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, que estuvo encarcelado y fue indultado por el Gobierno español en junio.



Por otra parte, antes de la llegada de Puigdemont también entró en el tribunal la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, en representación del partido, que pidió personarse en la causa si bien el Tribunal sardo no les concedió la petición.