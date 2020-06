Los otros 'zascas' de Felipe González a Pedro Sánchez

Felipe González vuelve a ser noticia. El primer presidente del Gobierno socialista que tuvo España, y también el que más permaneció en el cargo (1982-1996), lleva un tiempo mostrándose crítico con la situación del país. Uno de los culpables de que no vea el panorama español actual con muy buenos ojos es precisamente un compañero de partido: Pedro Sánchez, actual jefe del Ejecutivo y uno de los sucesores de González como líder del PSOE.

“A veces sufro de esta dinámica en la que entramos que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo uno dice 'Y yo dos huevos duros más'. Eso no me gusta”, confesó el expresidente este jueves. Sus palabras vinieron motivadas por los diferentes puntos de vista que conviven en la coalición gubernamental que forman el Partido Socialista y Unidas Podemos.

Este tono reprobatorio de González no resulta algo novedoso. Sus suspicacias con respecto a Sánchez vienen de lejos, como se puede comprobar en la hemeroteca reciente: los ‘dardos’ no son flor de un día.

“Me siento engañado”

En septiembre de 2016, el histórico dirigente socialista realizó una de sus declaraciones más contundentes en contra del hoy presidente y entonces secretario general del PSOE a secas. “Yo hablé con Pedro Sánchez porque él me pidió que nos reuniéramos después de las elecciones del 26 de junio, y el 29 de junio me explicó que pasaba a la oposición, que no intentaría ningún gobierno alternativo y que votaría contra la investidura del Gobierno del PP, pero que en segunda votación pasarían a la abstención para no impedir la formación de gobierno. Y la verdad es que, viendo lo que está pasando, a mí no tiene por qué darme explicaciones. Me siento frustrado, como si me hubieran engañado, no tenía ninguna necesidad...”, reconoció González entonces.

Para añadir después: “Me dice pienso hacer esta cosa, y luego hace una cosa completamente distinta de la que me entero por lo que me está diciendo […] No solo me siento engañado, es que no entiendo las razones para producir un cambio de esa naturaleza, que crea tanta confusión en el partido y mucha más en el país”.

“No me siento representado”

En febrero de este 2020, una vez confirmado que habría segundo Gobierno de Sánchez, González no rebajó ni un ápice su tono crítico. “Yo voto y todo el mundo sabe a quién voto, pero no me siento representado, y no lo digo con alegría, sino con tristeza”, aseveró entonces.

Aún fue más allá, ya que confesó que se le cayeron “los palos del sombrajo” mientras seguía el debate de investidura de Sánchez: no hubo ningún discurso de los pronunciados en el Congreso que le convenciese. González añadió, incluso, que los jóvenes “tienen razón para desconfiar de la política”.

La “orfandad política”

Una vez que el pacto entre PSOE y Podemos salió a la luz (noviembre de 2019), González volvió a dar muestras de que no es precisamente alguien que se muerda la lengua. “Lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo con un programa, no en cómo se reparten los cargos, eso no me gusta […] La casa se construye desde abajo y no desde arriba, si 'Juanito' tiene un carguito...”, fue una de las ‘perlas’ que deslizó.

“Con 77 años no voy a perder ni una sola oportunidad de votar, a ver si compenso orfandad política […] La desafección no es sólo cosa de millennials”, comentó también González en aquella ocasión.

La “tentación estatalizadora”

A principios de abril, González firmó un artículo de opinión en el que pedía al Gobierno que pactase con la oposición las medidas contra el coronavirus. Según el expresidente, “los gestos de menosprecio” tienen como resultado una menor “capacidad de presente y de futuro”.

Su crítica más contundente llega en este extracto: “No habrá empleo sin empleadores, ni las empresas privadas podrán ser sustituidas por la tentación estatalizadora que nos conduciría al fracaso. Nada hay más equivocado en esta emergencia que buscar culpables en lugar de sumar esfuerzos”.

“La riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, es otra de las frases que se puede leer en la columna. Un ejemplo más de que González no comparte, en gran medida, la forma de hacer las cosas de Pedro Sánchez desde la presidencia del Ejecutivo.