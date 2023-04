Los Juzgados intentan volver a la normalidad tras la huelga de los letrados

Prioridad a lo urgente y a los más afectados tras los dos meses de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Y esa prioridad pasa por pagar el dinero inmovilizado en las cuentas judiciales a quienes más lo necesitan. Dinero que tiene nombre y apellidos. 1.500 millones de euros paralizados desde el 24 de enero. En esos pagos tienen preferencia los asuntos familiares, como pueden ser pensiones de alimentación o de otro tipo, indemnizaciones laborales por despido y abonos a colectivos especialmente vulnerables. Pagos que se hacen por transferencia bancaria para que sean más rápidos, dicen a COPE fuentes jurídicas.

El Ministerio de Justicia ha enviado una circular a los letrados judiciales para recuperar el trabajo atrasado de manera escalonada, para no inundar de notificaciones judiciales a abogados y procuradores. Y pide a los letrados que notifiquen el habitual número diario más el 50%. Que no se pase de ahí. “Si no se efectúa de forma ordenada y paulatina, puede ocasionar un grave perjuicio a todos los profesionales que se relacionan con esta administración, que pueden verse colapsados por la recepción masiva de notificaciones de todo tipo de resoluciones, pudiendo impedir el correcto ejercicio de su actividad”, dice el escrito del Ministerio.

En Comunidades como Madrid, una de las más grandes, las notificaciones han pasado 30.000 diarias a 45.000. El sistema no deja pasar de esa cifra. Y las demandas diarias que se reparten de 1.200 han pasado a 2.000. Lo que no ha dejado de notificar el Ministerio de Pilar Llop a los letrados judiciales ha sido el dinero descontado por cada día de huelga. En algunos casos ha superado los mil euros mensuales.