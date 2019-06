Los independentistas se tiran al cuello de Rufián por entrevistar a Tomás Guasch

Gabriel Rufián sorprendía ayer a todos sus seguidores anunciando que entrevistaría al ministro de deportes de Tabarnia y colaborador de la Cadena COPE, Tomás Guasch.

Algo que no ha gustado a los independentistas más radicales, que se han lanzado a atacarle sin piedad a través de las redes sociales. La primera en hacerlo ha sido la periodista de cabecera de TV3 e íntima del fugado Carles Puigdemont, Pilar Rahola.

"No, malamente", advertía Rahola a Rufián que no se separara del camino marcado por el oficialismo 'indepe'. Un mensaje al que se sumaban otros conocidos 'trolls' independentistas.

"Mientras la represión nos ahoga, políticos nuestros se hacen youtubers e invitan a gente que se autodenomina "Ministro de deportes de Tabarnia", decía otra amiga del prófugo.

Quan us adoneu que aquest noi té tant d'indepe com Arrimadas serà massa tard. Vaig ser el seu mentor a Súmate. Buscava feina i Junqueras li va oferir un gran sou. Estava a l'atur; jo li pagava la quota. Ja veureu com a mi no em convida al seu programa.https://t.co/6P7WhfYopm