Los funcionarios de Justicia denunciarán a Pilar Llop, a la que acusan de vulnerar su libertad sindical

Los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y STAJ han anunciado este jueves que van a presentar una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la ministra y el secretario de Estado de Justicia, Pilar Llop y Tontxu Rodríguez, por no convocar al comité de huelga de los funcionarios de este ámbito.

Los funcionarios de justicia iniciaron sus movilizaciones el pasado 17 de abril, primero con paros parciales diarios y con huelgas de 24 horas en días concretos, y desde el pasado lunes con una huelga indefinida para reivindicar, entre otras, mejoras retributivas.

En un comunicado, dichos sindicatos anuncian que presentarán dicha denuncia "por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical y por incumplimiento del deber de convocar al comité de huelga durante la duración de la misma" y añaden que "la actitud antisindical de estos responsables políticos raya la prevaricación".

Los sindicatos califican de "indecente el silencio del Ministerio" y señalan que "cada día que pasa sin convocatoria de reunión queda patente su nulo interés por una justicia que se hunde y su clasismo y rancio corporativismo que le lleva a negar el diálogo y la negociación a 45.000 empleados públicos mientras que sí lo hace con la élite judicial".

No obstante, informan de que "como demostración de la voluntad de negociar una solución acordada al conflicto de Justicia, este mismo jueves se ha presentado un escrito dirigido a la ministra en el que se exige la convocatoria inmediata de reunión con el comité de huelga".

Asimismo, adelantan que en el caso de tener conocimiento de alguna presión a algún funcionario lo denunciarán en la instancia correspondiente.

Al respecto, advierten de que "no se va a aceptar ninguna presión para que un funcionario realice funciones que no están recogidas en la ley mientras que no se retribuyan adecuadamente y para que no se realice, sin su presencia, actuación alguna que tenga que ser firmada por el correspondiente letrado de la administración de justicia.

Añaden que "se va a extender el reparto de la guía de funciones para colocarla detrás de cada pantalla de ordenador para explicar al ciudadano y al profesional las razones que llevan a no realizar un acto procesal sin la presencia del letrado de la administración de justicia o del juez como exige la ley, con independencia de que la costumbre fuera que se hiciera en su ausencia".

Por otro lado, los sindicatos van a contactar con los colegios de abogados, de procuradores y de graduados sociales para exponerles "la ausencia de voluntad de negociación del Ministerio" y acordar la publicación de una declaración exigiéndole diálogo para solucionar el conflicto.