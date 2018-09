Los desvaríos de Puigdemont en su último libro: tiene "pulsiones anarquistas" y teme ser asesinado por el CNI

El último libro de Carles Puigdemont es toda una caja de sorpresas, una suma de desvaríos que retratan muy bien al político fugado de la Justicia. En 'La crisis catalana, una oportunidad para Europa', que todavía no se ha publicado en español pero ya se han adelantado algunos extractos, el expresidente de la Generalitat asegura que vive con el temor de ser asesinado por el CNI. "En ocasiones digo que mi vida corre peligro y no lo digo porque sí (...) Créame, no exagero en absoluto: si me engancharon una baliza en el coche, podrían haber enganchado un explosivo", comenta el político independentista en referencia al método utilizado por el CNI para efectuar su seguimiento tras una conferencia en Helsinki (Finlandia) y facilitar su detención en Schleswig-Holstein (Alemania) al cruzar la frontera con Dinamarca horas después el pasado marzo. "Vivimos bajo la amenaza permanente de los servicios secretos españoles. Hemos denunciado a la Policía belga que alguien ha puesto localizadores de GPS bajo la carrocería de nuestros coches. Podrían también poner un explosivo. ¿Hay que recordar que España llevó a cabo una guerra sucia contra la ETA vasca? ¿Que los líderes catalanes llevan en prisión preventiva más de un año? Yo necesito protección de forma permanente", dice de forma contundente.

Según otros extractos adelantados por 'El Español', Puigdemont se lamenta porque de niño no podían llamarle Carles. "Mis padres se vieron obligados a inscribirle en el Registro Civil con el nombre de Carlos". También asegura que siente 'pulsiones anarquistas': "Hay en mí una especie de pulsión anarquista, como en todos los catalanes, ya sean de derechas o de izquierdas, empresarios, políticos o músicos. Es quizá la consecuencia de estos 300 años sin tener la posibilidad de gobernarnos a nosotros mismos. Nos hemos convertido en electrones libres".

Sobre su huida a Bélgica, Puigdemont asegura que fue una táctica pactada con Marta Rovira (ERC), pero no con su vicepresidente Junqueras. "Tras analizar la situación, nos decimos que la mejor opción es optar por el exilio, nosotros también. Esa fue nuestra decisión", asegura el expresidente de la Generalitat.

Por último, Puigdemont asegura que Cataluña está en guerra con España, que firmaba autógrafos en prisión porque los otros presos "seguían sus aventuras por televisión" y que los medios de comunicación españoles "nos desprecian sin límites y expresan odio hacia nosotros".