Los desaires de Sánchez a la oposición venezolana para no enfadar a Iglesias

Pedro Sánchez se ha reunido hoy con Leopoldo López como secretario general del PSOE en Ferraz. El opositor venezolano llegaba hace varios días a Madrid tras abandonar su país de manera clandestina. Al llegar, se reunió con su familia y aseguró que seguirá con su lucha "por la libertad".

Sin embargo, esta no era la estrategia que realizaba anteriormente el presidente del Gobierno con la oposición venezolana. Por ejemplo, a finales de enero, no recibió al presidente encargado de Venezuela. Moncloa indicaba que el encuentro con Juan Guaidó no se producía porque González Laya sería la encargada de recibirle. Es decir, que se le pasó la "pelota" a la titular de Exteriores y a última hora se produjo un cambio de rumbo.

El propio Guaidó le quitaba importancia al plantón de Sánchez: "Ya coincidiremos en algún otro momento con el presidente Sánchez. Si no coincidimos, ya le recibiremos a él en Miraflores", aseguraba. Pablo Iglesias definía al presidente encargado de Venezuela como "un dirigente político muy importante de la oposición". Los periodistas le preguntaban a Guaidó sobre este apunte y no entraba a valorarlo: "Es una opinión de un político", decía.

Sin embargo, guardaba un réplica. El líder de la Asamblea Nacional de Venezuela convocó a los venezolanos a acudir a la Puerta del Sol para denunciar lo ocurrido.

La polémica, además, siguió su transcurso en el tiempo. Pocas semanas después, el presidente del Gobierno trataba a Guaidó como 'lider de la oposición'. Una terminología que le fue muy criticada. Por una parte, la oposición. Cayetana Álvarez de Toledo acusó al Ejecutivo de "dar la espalda a un demócrata", "asumir el lenguaje del chavismo" y "no tener brújula ni política ni moral". Una época en la que la tensión informativa se palpaba por la reunión de Ábalos con la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

Ahora, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias comparten Gobierno. El escenario es bien distinto. Y la estrategia ha cambiado. Del plantón del presidente del Gobierno, pasamos a un recibimiento a López. Sánchez recibía al opositor venezolano en condición de secretario general del PSOE. "El PSOE desea una vía pacífica, porque el pueblo venezolano debe sufrir lo mínimo. Apostamos por una solución pacífica", decía el tweet que anunciaba el encuentro.

El Secretario General del #PSOE, @sanchezcastejon, se reúne en estos momentos con @leopoldolopez en la sede de #Ferraz.



El PSOE desea una vía pacífica, porque el pueblo venezolano debe sufrir lo mínimo.



�� Apostamos por una solución política. �� pic.twitter.com/zrB8ODAFGf — PSOE (@PSOE) October 27, 2020

Leopoldo López, en la capital: "Venezuela será libre"

El líder opositor venezolano, Leopoldo López, ha comparecido tras su reunión con Sánchez. En primer lugar, ha agradecido a Dios su presencia en Madrid para estar con su familia y "darle un respiro de libertad".

López ha admitido que no quería salir de Venezuela pero la situación le ha obligado a tomar esa decisión. Sin embargo, ha querido lanzar un mensaje de ánimo. "Venezuela será libre", indicaba.

Además, afirmaba lo siguiente: "Nos hemos enfrentado a una dictadura que se fue desarrollando de una forma cada vez más cruel, agresiva, ante un mundo que un día vio Venezuela como un modelo de referencia".