Los datos de okupas en España de 2022 alertan del problema: del drama de Barcelona al crecimiento valenciano

El pleno del Congreso aprobó el pasado jueves el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda pactado por el Gobierno con ERC y EH Bildu aceptando una mayor protección de los okupas, porque es el propietario quién para que se inicie un proceso debe acreditar si los ocupantes utilizan la vivienda como habitual y se agota la vía de la conciliación. Si es un gran tenedor, tiene más de cinco viviendas, debe demostrar si son vulnerables o no, pero son esos okupas quiénes deben permitir ser desalojados y todo desahucio debe de ser avisado con día y hora concreta. Todo esto mientras las cifras de okupación preocupan en el país.

Según los datos que el Ministerio del Interior, el año pasado se registraron 16.726 denuncias por okupación, es decir, casi 46 al día. Estas cifras superan las de prepandemia. Barcelona es la ciudad con más viviendas okupadas con 5.800, seguida de lejos por Madrid con 1.400. Mapa de las okupaciones, dónde se ha reducido y dónde no. Catalunya es la comunidad que registró más ocupaciones, 7.500, que suponen el 42 % de todas las ocupadas en España. En la Comunidad de Madrid, la siguiente, la cifra, se queda en la mitad. Cantabria, Baleares y Aragón son las regiones en las que más se ha reducido la ocupación en 2022. Por el contrario, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia son los territorios donde más ha aumentado.

#ENTREVISTA ??? Abogada, sobre el alto porcentaje de okupación en Barcelona: “Es una situación de indefensión total”



?? María José Tarancón explica en @HerreraenCOPE la "situación de riesgo" que viven en la ciudad condal



https://t.co/2NvJRS5A1o — COPE (@COPE) February 23, 2023





En cuanto a provincias, el ranking lo encabeza Barcelona. Según los datos del Ministerio del Interior, en lo que va de año se observa un descenso de los casos, pero Cataluña y Barcelona continúan líderes. Los procesos se van a alargar con la nueva ley todavía más. Tino Huertas no consigue que el ocupa su casa se vaya, aunque tiene una orden de desahucio desde hace meses, tal y como contaba su caso en Informativos COPE: "La jueza en octubre del año pasado le decía que tenía cinco días de plazo para irse, que no solamente no se ha ido, donde había dos plantas, ha puesto tres. Yo no puedo hacer nada en mi casa, ni puedo vivir en ella, ni puedo vender".

Casos concretos

José Garrote y Natalia García, un matrimonio zamorano, contaban esta semana pasada en 'La Linterna de COPE' cómo después de tres años sin recibir ninguna mensualidad de alquiler han podido regresar a su casa tras una larga batalla legal. También lo hacía Felix, un hombre de 85 años que se dejó todos sus ahorros para reformar un piso que después pudiera alquilar para tener una mejor jubilación. Un sueño que se vio truncado por varios okupas el pasado mes de septiembre: "Me personé allí y vi que había gente. Habían entrado en mi casa, y aunque la tenía bastante protegida, habían destrozado toda la puerta y se estaban empezando a llevar mobiliario".

Audio

También, en 'Mediodía COPE' te contamos el caso de Tino. Es natural de Algeciras y dejó su casa en 2018 para cuidar a su madre en Burgos, quien estaba enferma. Pasaron tres años, cuando Tino recibió una llamada de su vecino de Algeciras preguntándole si había vendido su casa, algo que él negó. Fue entonces cuando tomó rumbo a la localidad gaditana y se dio cuenta de que habían okupado su vivienda: "La casa la han modificado por completo. La parte de arriba de mi casa ha ampliado todo y ha hecho una puerta que da a la calle de atrás".

Audio





El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó tras la votación que esta ley, junto con el impulso que va a dar el Ejecutivo a la promoción de inmuebles públicos, supondrá un cambio de paradigma que convertirá en un bien de primera necesidad lo que ahora es un "bien de lujo", especialmente para los jóvenes. El texto, que según la derecha solo beneficia a los 'okupas', pasará ahora al Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva a mediados de mayo.