Los comunes no rechazan el apoyo de JxCat a Presupuestos si apoya fiscalidad

La presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado que su formación no rechaza que JxCat se pueda sumar al bloque favorable a los Presupuestos de la Generalitat, pero siempre y cuando esté dispuesta a aceptar medidas fiscales como el incremento del 33 % en el impuesto de pisos vacíos.

Albiach se ha referido en unas declaraciones realizadas desde Martorelles (Barcelona) a la carta enviada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a JxCat para que se sume a la mayoría que ya existe favorable a los nuevos Presupuestos, y que está formada por el partido del Govern -ERC-, por el PSC y por En Comú Podem.

Según Albiach, para los comunes "lo más importante son las políticas y las propuestas en las partidas presupuestarias, y no quién las apoya, por lo que si JxCat quiere aceptar el incremento del 33 % en el impuesto a los pisos vacíos de los grandes tenedores y fondos buitre, entonces, evidentemente, nosotros no seremos los que digamos que no".

Después de recalcar, en respuesta a las declaraciones realizadas en las últimas horas por líderes de JxCat, que "se trata de un acuerdo presupuestario y no de un pacto de estabilidad o de investidura", Jéssica Albiach ha ironizado sobre el 'temor' de los postconvergentes a un nuevo gobierno tripartito.

"Creo -ha indicado- que cada vez que JxCat o Convergencia no está en el Govern quiere recuperar aquella fase del tripartito que ya forma parte del pasado, pero lo cierto es que en nuestro país hace mucho tiempo que se ha abierto una nueva etapa, aunque algunos -parece que han tardado dos años en verlo".

Albiach ha puntualizado que "a nosotros nos encontrarán haciendo una oposición transformadora, y apoyaremos al Govern en aquellas cuestiones que veamos beneficiosas para el país, pero no nos temblarán las piernas para decirle que 'no' en aquellas propuestas que no sean positivas".

Sobre la B-40 o Cuarto Cinturón, la líder de los comunes ha reiterado que en los Presupuestos "no hay ni un sólo euro destinado a los macroproyectos que el PSC ha querido poner encima de la mesa, y que son papel mojado y una mera declaración de intenciones".

Por este motivo, ha añadido, "quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, porque se trata de proyectos fracasados, y entre las previsibles movilizaciones, las recomendaciones de la UE y también la Ley de Cambio Climático, conseguiremos parar los macroproyectos que nada tienen que ver con las infraestructuras necesarias ahora mismo".

"El Cuarto Cinturón -ha apuntado- fue pensado cuando el presidente Pere Aragonès y yo misma no habíamos nacido aún, y quiero recordar que el TSJC ha parado la prolongación de la C-32 entre Blanes y Lloret, precisamente con la Ley de Cambio Climático como argumento, por lo que estoy convencida de que el Cuarto Cinturón también podría quedar parado en los tribunales".