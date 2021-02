Los bomberos dan por controlado el incendio forestal en la parte de Guipúzcoa

Los bomberos forales dan por controlado, en el lado guipuzcoano, el incendio forestal que afecta al norte de Navarra y a parte de Gipuzkoa, donde aún quedan activos dos focos en la zona del monte Erlaitz.

Fuentes de los bomberos de la Diputación han precisado no obstante que el incendio, que ha quemado 300 hectáreas en la parte guipuzcoana, no se encuentra aún apagado, si bien ya no existe riesgo para los caseríos cercanos.

La portavoz de la Diputación, Eider Mendoza, ha explicado además que en las próximas horas se espera lluvia y un cambio en la dirección del viento, "lo que sin duda ayudará en las labores de extinción".

Por otra parte, el departamento vasco de Seguridad ha informado de que otro fuego forestal de menor entidad declarado este domingo por la mañana en una zona boscosa del barrio de Arrutegia de Aia (Gipuzkoa) ya ha sido extinguido por los bomberos forales.

Asimismo, el cuerpo de bomberos de San Sebastián han apagado un pequeño fuego en el monte Igeldo de la capital guipuzcoana.