Los autores del robo en Atrio "se entrenaron" en restaurantes de Madrid

Los autores de la sustracción de las 45 botellas del hotel-restaurante Atrio, en Cáceres, adquirieron precisión y especialización en este tipo de delitos en el barrio madrileño de Salamanca, donde previamente habían perpetrado tres robos de botellas valiosas en distintos restaurantes.

En concreto, el varón detenido -la otra persona es una mujer de nacionalidad mexicana- ya había sido detenido por estos robos en restaurantes madrileños, y, sólo días antes de dar el golpe en Atrio, la pareja estuvo en otro afamado establecimiento de la capital española.

La Policía Nacional ha ofrecido este miércoles en rueda de prensa más detalles sobre el mediático robo de 45 botellas de vino de la popular bodega del restaurante Atrio (2 estrellas Michelin), que se saldó con la detención en Croacia de un hombre, de 48 años, y de una mujer, de 29 años, ambos con antecedentes penales por los citados robos en restaurantes de Madrid.

Sin embargo, no hay rastro del botín millonario: 45 botellas, de las que 38 son Romanée Conti, con un precio medio de 12.000 euros en la carta del restaurante cacereño; un Montrachet Grand Cru 1999 Magnum, con un valor de 25.500 euros, y "la que más dolió" a los gerentes de Atrio, Toño Pérez y José Polo, un Chateau d'Yquem de 1806, valorada en 310.000 euros.

"La pareja había hecho de esto su modo de vida, pues la venta de este tipo de vinos produce muchos beneficios", ha afirmado el jefe de la brigada de la Policía Judicial de Cáceres, Carlos Soria, en un encuentro con la prensa en la que también ha participado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García; el jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Comisaría General, José Ángel González, y el jefe superior de la Policía de Extremadura, Alfredo Garrido.

Aunque los autores del robo ya han sido detenidos en el puesto fronterizo croata de Karasovici Sutorina, procedentes de Montenegro, merced a una trabajo de investigación y coordinación de la Policía Nacional en colaboración con agentes de Europol e Interpol, y la Policía Fronteriza de Croacia, la investigación sigue abierta para tratar de conocer quién o quiénes fueron los receptores de las botellas.

De hecho, los gerentes de Atrio, Toño Pérez y José Polo, siempre han mantenido que el robo en su bodega fue por encargo. "No deben perder la esperanza de recuperarlas", ha apuntado Soria. No obstante, Pérez y Polo alcanzaron un acuerdo el pasado mes de marzo con su compañía aseguradora por el robo, cuya cuantía no fue desvelada.

García Seco ha destacado "la especialización" con la que actuaron los ahora detenidos. Ambos se registraron el 27 de octubre de 2021 -fecha del robo- con documentación falsa y con la planificación del mismo bien atada, pues estuvieron alojados hasta en tres ocasiones en los meses previos. En concreto, en julio, agosto y septiembre.

Esa noche cenaron en el restaurante de este establecimiento y visitaron la bodega invitados por el personal, una práctica habitual con los clientes por parte de este establecimiento.

Posteriormente, subieron a la habitación y, momentos después, el hombre abandonó la estancia para dirigirse al sótano, donde se encuentra la bodega. A su vez, la mujer bajo a la recepción para distraer al empleado con la excusa de que le preparase algo de comer, a pesar de que la cocina ya estaba cerrada.

Después de acceder con una llave maestra, previamente sustraída, al restaurante, el hombre accedió a la bodega. Minutos después, salió con tres grandes mochilas, una en cada mano y otra a la espalda, en las que portaba 45 botellas de vino, cuyo valor ascendía a 1.648.500 euros.

Para la protección de las botellas en las bolsas utilizaron varias toallas de la habitación donde estaban hospedados. El robo fue descubierto a la mañana siguiente cuando los autores ya habían abandonado el hotel.