Los agricultores seguirán en la calle tras la reunión sobre los precios

El Ministerio de Agricultura ha puesto sobre la mesa propuestas, pero no medidas concretas e inmediatas en la primera reunión del Observatorio de los Precios. Una de ellas es la llamada cadena de valor que sirve para evaluar los márgenes de cada operador en el proceso alimentario. Un estudio que desde la administración reconocen que es complicado y largo.

El Secretario de Agricultura, Fernando Miranda, lo justifica en que “es una de las herramientas fundamentales para identificar en cada producto qué agentes intervienen, qué costes soportan y qué márgenes tienen”. Así se verá “cómo se construye el valor del producto”. Esta información será básica para que cuando se firmen los contratos se fije como mínimo el coste de producción. Es otro proyecto que está sobre la mesa dentro de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, cuyo borrador se está elaborando: la obligatoriedad de que los contratos incluyan los costes de producción como una de las referencias del precio de compra en el campo.

“La gente está muy caliente”

Pero las asociaciones de agricultores presentes en este Observatorio, si bien valoran positivamente las propuestas de Agricultura, reclaman medidas concretas y mayor celeridad. Puntualizan que no es necesario subir los precios a los consumidores para mejorar los precios en origen.

Insisten en que “ tenemos un problema real, no estamos manifestándonos por capricho y es necesario buscar soluciones, aclarar qué está pasando, qué margen se queda en cada eslabón” y advierten de que “la gente está muy caliente y como no se empiece algo inmediatamente, los ánimos no se van a calmar”. Son palabras de Lorenzo Ramos, de UPA , la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.

A esta alarma se suma la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA. Su vicerpesidente, Ricardo Serra, asegura que “de nada servirá todo esto si cuando se haga, prácticamente todo estará en la quiebra”. También desde la Coordinadora de Asociaciones Agrícolas y Ganaderas, Andoni García advertía: “O hay medidas que aborden de verdad la situación o las movilizaciones continuarán”.