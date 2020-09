Llach: Sólo debemos persistir, porque en momentos difíciles se abren grietas

El cantante Lluís Llach, que forma parte del denominado Consell para la República, ha considerado este viernes que el movimiento independentista catalán, en "un momento muy difícil", debe "persistir, porque es en estos momentos cuando se abren grietas y posibilidades de hacer".

En declaraciones a Efe, a raíz de la presentación de su nueva novela, "Escac al destí", el exdiputado ha sostenido que "en medio de este temporal, la situación del independentismo es muy delicada. Hay gente que dice que tenemos que esperar, otros dicen que no: yo soy de esos, porque creo que hay que actuar y provocar la confrontación con el Estado".

"Si no -ha proseguido-, el Estado nunca, nunca, nunca, nunca, se sentará y porque, si Europa no nos escucha, nunca, nunca, nunca, nunca nos tendrá en cuenta".

Para Llach, en esta situación "tan extraña, quizá habrá grietas que se abrirán y lo que la historia no nos perdonará es que se nos pase una oportunidad maravillosa y no la aprovechemos porque no estamos preparados".

Respecto a lo que está ocurriendo en los últimos días entre los diferentes sectores independentistas, con cambios en el Govern incluidos, lo ve como algo habitual antes de que se convoquen unas elecciones.

"Se ha abierto el telón desde hace un mes y los cuchillos pasan, pero si nos lo tomamos con calma, ¿qué está pasando?, que se redefine el espacio político y lo hace fraccionándose, lo que quiere decir que se mejora el abanico".