La línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia seguirá cortada al menos hasta mediodía
Renfe habilitó ayer dos servicios especiales de trenes en cada sentido entre la capital de España y Zamora, dentro de esta línea de Alta Velocidad
El servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia continuará interrumpido al menos hasta mediodía de este domingo, como consecuencia de los incendios que afectan a la provincia de Orense.
Los equipos de Adif siguen revisando la infraestructura para descartar posibles daños, según informa el ente gestor de infraestructuras ferroviarias a través de la red social X.
Renfe habilitó ayer dos servicios especiales de trenes en cada sentido entre la capital de España y Zamora, dentro de esta línea de Alta Velocidad.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirmó anoche, también en esta red social, que "todo apunta" a que esta línea seguirá sin estar operativa este domingo.
"Mucho me temo que mañana -por este domingo- todo apunta a que seguiremos sin poder operar en la línea Madrid Galicia de alta velocidad", añadió.
Por otro lado, Renfe, también a través de X, se ha referido al Alvia A Coruña-Barcelona, cuyos pasajeros serán trasladados por carretera desde Ourense a Ponferrada.