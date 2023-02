Lima lamenta que la prohibición de vivienda ocasional turística "llega tarde y es insuficiente":"Han esperado a campaña"

La candidata de Podem a la Alcaldía de València, Pilar Lima, ha lamentado que la medida del Ayuntamiento para prohibir la vivienda ocasional turística en el entorno de Ciutat Vella "llega tarde y es insuficiente", pues, ha apuntado, "debió haberse hecho hace ya tiempo, al menos desde 2019".

"Es una lástima que hayan esperado a la campaña electoral para anunciarlo", ha considerado, y ha agregado que esta medida "no llega al fondo de la cuestión de lo que está pasando en el centro de València y de lo que puede pasar en los alrededores".

En este sentido, ha denunciado que "bloques enteros se convierten en apartamentos turísticos en una ciudad que está mirando hacia afuera y no a sus vecinos". "Evidentemente en la ciudad de València hay un problema y es la falta de políticas de vivienda, pero se han dado cuenta muy tarde", ha afirmado.

Así se han pronunciado Lima este sábado en el acto '#TransformemValència', celebrado en los barrios de Patraix y Tres Forques, donde ha estado acompañada del vicepresidente segundo de la Generalitat, conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y candidato de Podem a la Presidencia, Héctor Illueca, y la portavoz de Podem València, Chelo Poveda.

La alcaldable de Podem en València ha insistido en que "el problema de la turistificación en el centro de València es grave desde hace años", al tiempo que ha reiterado que "esta respuesta no sólo llega tarde, sino que es insuficiente porque no aborda el problema de manera integral, pues sólo afecta a los particulares que alquilan ocasionalmente su vivienda y no a las grandes empresas que tienen cientos de pisos destinados exclusivamente al turismo".

Lima ha prometido que, si acceden al Ayuntamiento, "se promoverán medidas valientes y de mucho más calado que preservarán el derecho a la vivienda de una manera eficiente, como la moratoria de todo piso turístico en la ciudad". "No vale trasladar el problema de Ciutat Vella a los barrios de alrededor del centro", ha resaltado.

Por su parte, el Héctor Illueca ha destacado las medida que a nivel autonómico y estatal están encaminadas a "solucionar esta problemática". Así, se ha referido al "gran avance" de la Ley de Tasa Turística acordado por el Botànic, que "en València debe aplicarse de manera inminente, y por supuesto la regulación del precio de los alquileres". "Esperemos que el PSOE no nos haga esperar a dos meses de elecciones para aprobar esta tan necesaria Ley de vivienda", ha apostillado.

Illueca ha recalcado la importancia de la Conferencia Política que se celebrará el próximo sábado al mediodía en el Teatro el Micalet en València, con la presencia de la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge.