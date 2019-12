La líder de Podemos en Baleares necesita 82.000 euros para llegar a fin de mes, porque con 60.000 no basta

La líder de Podemos en Baleares y consellera de Agricultura, Pesa y Alimentación, Mae de la Concha, ha asegurado que necesita el plus de 22.000 euros en su sueldo porque, con 60.000 brutos al año de sueldo, “no llega a fin de mes”. Y es que la responsable de la formación morada en el archipiélago tiene su residencia en Menorca, por lo que puede acceder al suplemento de alto cargo del Govern cuya residencia está ubicada.

Un suplemento al que tienen derecho tanto los que tienen su domicilio en otra isla balear que no sea Mallorca, así como los que residen en la península. Precisamente los econacionalistas de Mès per Mallorca habían llevado hasta el Govern la propuesta de eliminar el plus para los que tengan el domicilio fuera del archipiélago, y mantenerlo para los que lo tengan en otra de las islas. Finalmente la polémica propuesta no ha salido adelante, y Mae de la Concha aseguraba en una entrevista en la Cadena SER que, si prescindiera del suplemento, no le bastaría para vivir en Palma.

También desde Podemos, el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, había sembrado la polémica después de asegurar que no le parece una cantidad exagerada, sino "ajustada y adecuada", porque la vivienda y el transporte en Mallorca "son enormemente caros". Según Yllanes, se trata de una "polémica estéril", añadía. Una polémica que trajo la consecuencia de que, durante el Consejo Ciudadano, se propuso bajarlo de los 22.000 a los 12.000 euros.