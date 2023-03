La Ley de Seguridad Ciudadana provoca un nuevo desencuentro entre PSOE y Podemos: el choque en la coalición

36 cambios habían acordado el Gobierno y sus socios en la Ley de Seguridad Ciudadana para que dejara de ser lo que ellos llaman 'Ley Mordaza'. Sin embargo, Esquerra y Bildu, con elecciones a la vuelta de la esquina, se han plantado; no hay reformas y no se prohíben las pelotas de goma y no la habrá. Dardo del socialista Patxi López: "Igual a alguno no le gusta aprobar una ley que tenga que ver con la policía española, no lo sé".

Y a las puertas del Congreso, los policías defienden el uso de las pelotas. Miguel Gómez, de Jusapol: "De hecho, las pelotas es el último recurso que se tiene que utilizar para defender la posición. ¿Cómo se puede defender un Policía cuando le están tirando un adoquín? ¿Cuándo les están tirando cohetes? ¿Cuándo se están tirando con tirachinas rodamientos?".

La reforma de la 'ley mordaza' cae en la Comisión de Interior del Congreso



?? ERC y Bildu, socios parlamentarios del Gobierno han propiciado uno de los mayores fracasos de la legislatura de Sánchezhttps://t.co/tFkyP75GN1 — COPE (@COPE) March 14, 2023

Rufián, el de Esquerra, sabe cómo tocar las narices a sus amigos de Podemos: "Para a mí la pregunta interesante no es si Marlaska se ha plegado a las pensiones de Jusapol, la pregunta interesante es si los negociadores de Unidas Podemos se han plegado a las presiones de Jusapol". Pablo Echenique culpa al PSOE del fracaso. Policías y Guardias Civiles contentos porque la ley del PP se queda.

PSOE contra Podemos

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, escribía en Twitter: "Cae en comisión la derogación de la ley mordaza. Me resulta incomprensible la cerrazón a negociar del PSOE. En la oposición se comprometió a derogarla completamente". Pero era contundente al señalar que "el Gobierno de coalición no puede permitirse desperdiciar así el último año de legislatura".

El portavoz socialista, David Serrada, que aunque ha dejado claro que hoy no era el día de "buscar culpables", ha acusado a sus socios de investidura de querer impedir la mejora de los derechos y libertades de los ciudadanos e, incluso, ha insinuado que detrás de la postura de los independentistas hay un interés electoralista.

Enrique Santiago, de Unidas Podemos, secretario general del PCE y uno de los diputados más involucrados en los trabajos y más optimista, ha apelado a ERC y a EH Bildu "a seguir trabajando" y ha insistido en que los grupos de izquierdas tienen "al alcance de la mano acabar" con la ley. De no hacerlo, ha vaticinado, sería "un drama".