Leve repunte en la ocupación hospitalaria covid tras las subidas en la incidencia

Los indicadores de trasmisión de la covid-19 entre los mayores de 59 años se mantienen al alza, con una incidencia acumulada en este grupo de edad que se sitúa este martes en los 843 casos (30 puntos más), mientras que la ocupación hospitalaria asciende levemente en algunos territorios, pero sigue contenida en la horquilla del 5 % de media.



Los datos del Ministerio de Sanidad de hoy apuntan a un total de 49.829 nuevas infecciones detectadas en toda España, de las cuales 25.573 -poco más del 50 %- se han dado entre ciudadanos de 60 años a más, grupo en el que se centra la actual estrategia de seguimiento de la evolución del Sars-CoV-2 y sus variantes.



En los últimos 14 días se han detectado más de 100.000 casos de covid-19 en este colectivo de ciudadanos, algo más de 48.800 en una semana.



Sobre los decesos, las comunidades han notificado 254 muertes más (222 certificadas en la última semana), de forma que asciende a 105.123 los óbitos consignados desde el inicio de la pandemia.



El grupo con la mayor incidencia sigue siendo el de los mayores de 80 años, con 1.080 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que entre los septuagenarios alcanza los 902 puntos y en los sexagenarios a los 676.



También sube levemente la incidencia a 7 días en los mayores de 59 años -mide el nivel de trasmisión en la última semana- de los 391 a los 396 casos, mientras que la tasa de positividad por prueba para detectar la infección ha ido en aumento en las últimas semanas hasta alcanzar el 31 % actualmente.



Pese al repunte de la incidencia en este grupo de edad, que comenzó a notarse de forma más acusada tras el levantamiento del uso obligatorio de las mascarillas en interiores y los puentes festivos de estos meses, los indicadores hospitalarios se mantienen estables en la mayoría de los territorios de España con un baremo promedio levemente superior al 5 %, es decir en riesgo medio.



Desde el informe de datos del viernes pasado, la ocupación global en los hospitales ha pasado del 5,53 % al 5,89 %, pero en las unidades de cuidados intensivos baja del 4,04 % al 3,96 %, tras semanas de leves oscilaciones de subidas y bajadas.



Sanidad computa 433 ciudadanos más ingresados, por lo que sube a 7.291 los pacientes covid en toda España, de los cuales 356 están en UCI (362 el viernes).



Castilla y León (10,9 %), Asturias (9,5 %), Cantabria (9,5 %), Galicia (8,4 %), Castilla-La Mancha (7,8 %) y Murcia (7,8 %), son los territorios con la mayor tasa global de ocupación hospitalaria, que incluye UCI, unidades de agudos y planta.



REPUNTE DE CASOS MIENTRAS SE LEVANTAN LAS ÚLTIMAS RESTRICCIONES



El Gobierno de Castilla-La Mancha ha derogado el decreto de medidas que estaban todavía vigentes para hacer frente a la covid-19 y para esta nueva etapa de vigilancia y control publicará una orden con medidas de prevención y control en la que se dan solo recomendaciones para evitar los contagios.



Entre ellas, respetar la distancia de seguridad entre personas, hacer un uso responsable de la mascarilla, evitar toser al aire y tocarse la cara si se tienen síntomas respiratorios, mantener una buena higiene de manos, la limpieza y ventilación de interiores, optar por lugares al aire libre y, si hay síntomas, no compartir espacios y acudir al médico.



En el caso de Andalucía, su Gobierno ha alertado esta semana sobre "un fuerte incremento" del nivel de trasmisión que atribuye a las interacciones sociales sin mascarilla durante las fiestas de primavera como la feria de Sevilla y los patios de Córdoba.



Indica que desde hace unas semanas se ha detectado un aumento en la compra de test de antígenos en farmacias, lo que considera que apunta a una incidencia acumulada "infraestimada", ya que hay muchos casos leves y asintomáticos que no se comunican a los centros de salud.



El gobierno andaluz también pone de manifiesto que hay un aumento de ingresos hospitalarios en los últimos días, si bien aclara que no hay problemas de colapso.



Otras comunidades como Galicia han comunicado un descenso de contagios en los últimos días, pero un leve aumento de pacientes covid ingresados, principalmente en planta.