Las restricciones en Europa avivan el debate en España: ¿es legal confinar a los no vacunados?

La pandemia no ha terminado. Después de un verano en el que parecía que habíamos superado la pandemia, la llegada del frío ha dado una dosis de realidad a la población europea. Los contagios están aumentando, sobre todo en Europa central y muchos gobiernos están volviendo a establecer restricciones para frenar el aumento de la propagación del virus. España cuenta con una tasa mayor de vacunación, lo que podría estar provocando un ascenso más moderado. Aun así, ya hay comunidades autónomas de nuestro país que plantean recuperar las restricciones.

Restricciones en Europa para los no vacunados

Este aumento de casos en el continente se da sobre todo en los territorios con una tasa de vacunación baja, por lo que las medidas están dirigidas a fomentar que la población que aún no ha recibido la doble dosis lo haga. Para lograr este objetivo, algunos países han comunicado que van a implantar restricciones sobre aquellas personas que no han recibido la pauta completa.

Austria ha aplicado desde este lunes un confinamiento a las personas que no se han vacunado argumentando que la mala situación epidemiológica del país se ha producido por tener una cifra "extremadamente baja" de vacunados. Países Bajos exige certificado Covid para las actividades sociales que se realizan en espacios cerrados como la hostelería o los gimnasios y está valorando implantar este confinamiento para los no vacunados para restringir aún más la movilidad de este sector de la población. También están exigiendo el certificado Covid en países como Alemania, Dinamarca o Noruega para las actividades de ocio.

España está en una mejor situación que estos países, aunque los contagios están aumentando considerablemente en estas últimas semanas. La tendencia europea está siendo la de volver a implantar restricciones, de momento a aquellas personas que no están vacunadas, y España estudia como afrontar este ascenso de la incidencia en plena campaña de la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19.

¿Podría implantarse un confinamiento como el de Austria en España?

La incertidumbre de la población crece a medida que las restricciones en otros países aumentan y la posibilidad de imitar estas medidas se abre paso en la sociedad. Sin embargo, Manuel Castaño, socio y director del bufete de abogados Castaño Asociados, asegura que en la actualidad un confinamiento con las medidas de los países europeos "no se adecuaría" teniendo en cuenta la legislación existente en España. "Confinar a la gente no vacunada sería vulnerar el artículo 19 de la Constitución sobre la libre circulación", matiza. En este sentido, Manuel Castaño explica que "solo se pueden suspender o tomar medidas que restrinjan determinados derechos constitucionales a través del estado de alarma, de excepción o de sitio. Sin ninguno de estos estados declarados legalmente no se puede suspender ningún derecho fundamental".

Algunas comunidades pretenden implantar el certificado covid

De momento, el Gobierno no ha establecido ninguna medida restrictiva general para todo el país, pero algunas comunidades autónomas ya han movido ficha y pretenden exigir el certificado Covid para ciertas actividades.

Respecto a este tema, Manuel Castaño recuerda que la implantación del certificado Covid en los países de la Unión Europea "no deja de ser una recomendación y no una medida" para frenar la expansión del virus. "Por medio de las comunidades autónomas se pueden llegar a tomar ciertas medidas en virtud de las recomendaciones de la UE, pero siempre que se salvaguarden los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por tanto, habrá que estudiar cada medida en concreto para poder valorar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de cada una", asegura Manuel Castaño.

Sin embargo, Cataluña ya lo exigía en el interior de los locales de ocio nocturno y ante el aumento de casos la Generalitat está estudiando ampliar el uso del certificado Covid. País Vasco ha solicitado a la Justicia que autorice la posibilidad de que este mecanismo sea necesario en ocio nocturno y restaurantes. La Comunidad Valenciana descarta de momento volver a restricciones que se tomaron en otros momentos de la pandemia, pero afirmó que está acelerando los trámites judiciales para implantar el certificado Covid en su territorio. Castilla y León plantea exigir el pasaporte Covid en lugares cerrados en los que no se lleve mascarilla como ocio nocturno y hostelería, pero por municipios y de forma temporal según los indicadores. Navarra también baraja la posibilidad de implantar el certificado Covid en ocio nocturno y hostelería.

Por tanto, aunque la implantación del certificado Covid sea aprobado en algunas comunidades, el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra para determinar si esa vulneración de derechos fundamentales es constitucional o si por el contrario se debe retirar esa restricción por considerarse anticonstitucional.